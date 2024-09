Nach Scheidungsdrama: Jenna Dewan happy über neues Kapitel

Die Scheidung von Jenna Dewan (43) und Channing Tatum (44) ist so gut wie durch: Die beiden Schauspieler konnten sich kürzlich einigen und ihren langjährigen Rosenkrieg beenden. Wie People berichtet, soll die "Step Up"-Darstellerin darüber sehr "froh und erleichtert" sein und nun ein neues Kapitel in ihrem Leben beginnen wollen. Die einzige Verbindung zu ihrem Ex-Mann bestehe jetzt nur noch darin, ihre gemeinsame Tochter Everly (11) zu erziehen. "Sie wird bezüglich ihres Kindes weiterhin mit Channing an einem Strang ziehen, aber sie ist bereit, alles andere hinter sich zu lassen", offenbart ein Insider.

Der Scheidungsprozess der 43-Jährigen und des Hollywoodstars zog sich über sechs Jahre. Dabei war insbesondere das Thema Finanzen ein Streitpunkt, da Jenna der Meinung war, einen Anspruch auf Channings Einnahmen aus dem Magic Mike-Franchise zu haben. Ihr einstiger Partner behauptete jedoch, die Einkünfte seien größtenteils erst nach ihrer Trennung generiert worden. Wie die Quelle weiter ausführt, sei diese Situation "langwierig und manchmal frustrierend" gewesen – doch jetzt könne sie ihre Aufmerksamkeit wieder auf die wichtigen Dinge lenken. "Sie will sich nur noch auf ihre Töchter und ihren Sohn konzentrieren", erklärt der Informant.

Jenna und Channing gingen zwölf Jahre gemeinsam durchs Leben. Die beiden hatten sich 2006 am Set des Tanzfilms "Step Up" kennen und lieben gelernt, bevor sie sich drei Jahre später das Jawort gaben. Die Geburt ihrer Tochter Everly krönte ihr Liebesglück 2013, jedoch war vor rund sechs Jahren alles aus und vorbei. Nach einem Jahr Trennung reichte die ausgebildete Tänzerin die Scheidung von dem mittlerweile 44-Jährigen ein. Inzwischen haben aber beide wieder neue Partner gefunden: Während Channing seit 2021 in einer glücklichen Beziehung mit der Schauspielerin und seiner Verlobten Zoë Kravitz (35) ist, fand Jenna ihr Glück mit Steve Kazee (48) und bekam zwei Kinder mit ihm.

Getty Images Channing Tatum und Jenna Dewan im August 2017

Getty Images Steve Kazee und Jenna Dewan mit ihren Kids

