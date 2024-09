Wer moderiert nächste Woche "Wer stiehlt mir die Show?"?

Auch heute Abend verfolgten zahlreiche Fans die beliebte Sendung Wer stiehlt mir die Show?. Dieses Mal hatte Tommi Schmitt (35) die große Ehre und führte durch den ereignisreichen Abend – doch wird er auch in der kommenden Woche wieder die Moderation übernehmen? Als Erstes musste Kandidat Kurt Krömer (49) die Show verlassen, wenig später musste ihm die Wildcard-Gewinnerin und TikTokerin Salma folgen. Auch Nina Chuba (25) konnte sich nicht durchsetzen, weswegen schlussendlich Joko Winterscheidt (45) im großen Finale antreten durfte. Im allerletzten Quiz des heutigen Abends stand es dann 5:1 – somit erkämpfte sich Joko den Sieg und seine Show zurück und darf in der kommenden Woche "Wer stiehlt mir die Show?" moderieren!

Schon während des Quiz meinten einige Zuschauer, das Ende der heutigen Show zu wissen. "Langweilig, weil Tommi schlecht schauspielert und die Show abgeben muss! Wie letzte Woche Joko. Tolles Konzept, so aber vor die Wand gefahren", kritisiert etwa ein Fan auf X. Ein anderer hält jedoch dagegen: "Außerdem ist Joko echt klug. Traut dem doch mal zu, dass der einfach Antworten weiß. Und außerdem deutlich erfahrener und souveräner in einer Show teilnehmen kann, als Promis, die keine professionellen Moderatoren sind und mit dem Druck einer Fernsehshow anders umgehen."

Schon seit drei Jahren begeistert "Wer stiehlt mir die Show?" zahlreiche Zuschauer vor den Fernsehern – dabei nahmen schon so einige Promis an der Sendung teil: Im vergangenen Jahr konnte sich unter anderem Lena Meyer-Landrut (33) im großen Finale gegen Sarah Connor (44) durchsetzen. Aber auch Hazel Brugger (30) oder Florian David Fitz (49) standen bereits an dem berühmten Pult.

Seven.One/Florida TV / Julian Mathieu Tommi Schmitt, Nina Chuba, Kurt Krömer bei "Wer stiehlt mir die Show?"

ProSieben Joko Winterscheidt, Komiker

