Haarige Angelegenheit: Halle Berry zeigt sich ganz verändert

Halle Berry (58) hatte wohl mal Lust auf etwas Neues! Die Schauspielerin überrascht ihre Fans mit einem völlig anderen Look, der auf Instagram für reichlich Gesprächsstoff sorgt. In einem lustigen Video zeigt sie nicht nur ihre neue Achselbehaarung, sondern schwenkt auch lachend auf ihre Maskenbildnerin Norma Patton-Lowin, die an ihrem ungewöhnlichen Make-over beteiligt war. "Was hast du da gemacht, Norma?", fragt sie schmunzelnd, woraufhin diese entgegnet: "Das sind die Dinge, die ich dir antue." Doch das ist noch nicht alles – für ihre Rolle im neuen Horrorfilm "Lass niemals los", der aktuell im Kino zu sehen ist, wurden ihr auch buschigen Augenbrauen, zahlreiche neue Tattoos und gelbe Zähne verpasst.

Ihre Follower kommentierten den Clip fleißig – so wurde sie unter dem Video kurzerhand "Halle Hairy" oder "Hairy Berry" getauft. Ein User schrieb: "Ich dachte, sie hat einen Hamster unter ihrem Arm". In "Lass niemals los" spielt Berry die Rolle der Momma, einer Mutter, die ihre zwei Kinder vor dunklen Mächten schützen muss und dabei offensichtlich andere Probleme als ihre Körperbehaarung hat. Die Oscar-Preisträgerin sprach kürzlich im Interview mit Marie Claire über ihr Aussehen und betonte, dass sie "schon immer wusste", dass sie mehr "als nur dieses Gesicht und dieser Körper" sei. Zum Thema Schönheit und Älterwerden erzählte sie ganz offen: "Vielleicht werden die Leute sich, wenn das irgendwann nachlässt, zum ersten Mal in meinem Leben auf andere Aspekte von mir konzentrieren, die ich für viel interessanter halte."

Während der Promo-Tour für ihren neuen Film gewährte Halle bei einer Podiumsdiskussion zudem tiefe Einblicke in die wohl größte Rolle ihres Lebens: ihre Mutterrolle. Die 58-Jährige sprach dabei offen über die Erziehung ihrer beiden Kinder Nahla Ariela (16) und Maceo Robert (10). Obwohl sie sich als "beschützende Mutter" bezeichnete, hob sie hervor, dabei nicht überfürsorglich zu sein. Die "Catwoman"-Darstellerin betonte, sie habe keine übermäßigen Erwartungen an ihre Kinder und lasse ihnen Raum, eigene Entscheidungen zu treffen. "Ich möchte einfach, dass sie sie selbst sind", erklärte sie. Ihre Rolle im Film habe sie daran erinnert, wie wichtig es sei, den Instinkten einer Mutter zu vertrauen.

Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

Instagram / halleberry Halle Berry und ihre Tochter Nahla Ariela im März 2022

