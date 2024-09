Krasse Typveränderung: Twenty4tim trägt jetzt einen Buzz-Cut

Twenty4tim (24) verabschiedet sich von seinem alten Look! Der Influencer ist dafür bekannt, sich in seinem Aussehen auszuprobieren, sowohl in Sachen Mode als auch Frisuren – immer wieder präsentiert sich der einstige Dschungelcamp-Kandidat von einer neuen Seite. So auch jetzt: Auf seinem Instagram-Profil postet der Webstar eine Bilderreihe, die ihn im Bad-Boy-Look zeigt. Zu einer weiten Lederjacke und Fake-Halstattoos präsentiert Tim seinen Followern seine radikale Haarveränderung: Statt seiner welligen Mähne trägt er nun einen Buzz-Cut.

Tims kurzgeschorene Haarpracht kommt bei seinen Fans und Freunden extrem gut an. Innerhalb von wenigen Stunden wurde der Beitrag bereits über 150.000 Mal mit Gefällt-mir markiert und fast 20.000 Mal kommentiert. "Steht dir so gut", schreibt Content-Creatorin nessiontourx (28) anerkennend unter die Schnappschüsse und auch Ex-GNTM-Girl Simone Kowalski (27) meint: "Ich liebe es." Dazu reihen sich viele weitere Fan-Kommentare wie "So hot", "Mega" und "Wow" sowie unzählige Flammen-Emojis.

Neben seiner Frisuren veränderte sich in diesem und dem vergangenen Jahr vor allem Tims Körper. Stolze 25 Kilogramm hat der Influencer seit Januar 2023 abgespeckt. Diesen Abnehmerfolg feierte der Content Creator erst kürzlich im Netz mit einem emotionalen Beitrag. Darin schrieb der 24-Jährige: "Von 103 Kilogramm auf 78 Kilogramm. Mich macht das unglaublich stolz, denn 2023 war ich nicht nur körperlich, sondern auch seelisch nicht mehr belastbar."

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im September 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Jahr 2023

