Cruz Beckhams neue Freundin soll viel älter als gedacht sein

Cruz Beckham (19), der jüngste Sohn von Victoria Beckham (50) und David Beckham (49), wurde am vergangenen Wochenende Händchen haltend mit der deutsch-brasilianischen Sängerin Jackie Apostel in Paris gesichtet. Gemeinsam besuchten sie die Modenschau von Victoria während der Pariser Fashion Week und saßen in der ersten Reihe. Ihr öffentliches Auftreten als Paar sorgte für Aufmerksamkeit, besonders aufgrund des bemerkenswerten Altersunterschieds zwischen den beiden – der ist nämlich größer als angenommen, wie nun rauskommt.

Jackie, ehemals Mitglied der brasilianischen Girlband Schutz, ist neun Jahre älter als Cruz. Ursprünglich wurde angenommen, sie sei erst 18 Jahre alt. Doch ein Bericht des Magazins Hello! enthüllt, dass sie wohl bereits 28 Jahre alt ist und im Oktober ihren 29. Geburtstag feiert. Die Verbindung des Paares hält seit April dennoch an, sie scheinen unzertrennlich – der Altersunterschied von fast zehn Jahren stört Cruz und seine Liebste wohl überhaupt nicht.

In einem Interview mit i-D im Jahr 2022 wollte Cruz noch eine andere Frau daten und schwärmte in höchsten Tönen von Billie Eilish (22): "Ich bin wirklich begeistert von Billie Eilish. Ich liebe ihre Musik. Ich liebe ihren Style. Und ich würde sie gerne auf ein Date einladen." Der Altersunterschied zu Billie wäre deutlich geringer als zu seiner jetzigen Freundin. Auch beruflich sorgt er für Schlagzeilen: Derzeit arbeitet der Sänger intensiv an seinem Debütalbum und kollaboriert mit renommierten Produzenten. Ein Insider verriet Anfang des Jahres gegenüber The Sun, dass Cruz plant, seine Musik noch dieses Jahr zu veröffentlichen: "Es gibt viel Aufregung um ihn als Sänger, aber er weiß auch, dass er sich beweisen muss, um nicht nur als 'Nepo-Baby' betrachtet zu werden."

Instagram / jackie.apostel Jackie Apostel, 2024

Instagram / cruzbeckham Cruz Beckham im März 2023

