Leonardo DiCaprio genießt Abend in Paris mit zwei Frauen

Leonardo DiCaprios (49) Liebesleben ist wieder in den Schlagzeilen. Wie Fotos beweisen, die Daily Mail vorliegen, besuchte der Schauspieler am Montag ein Luxushotel in Paris, um dort an einer After-Show-Party der Fashion Week teilzunehmen. Auf den Bildern trägt der "Inception"-Darsteller eine Gesichtsmaske und eine Mütze, die seine Identität schützen sollen, ist aber trotzdem klar zu erkennen. Mit dabei war auch seine Freundin Vittoria Ceretti (26). Allerdings ist sie nicht die einzige weibliche Begleitung des Hollywoodstars, denn auch seine Ex-Flamme Neelam Gill (29) wurde vor Ort fotografiert.

Es ist nicht das erste Mal, dass Leo innerhalb weniger Tage in der Nähe von Neelam gesehen wurde. Schon am Samstag verbrachten die beiden einen gemeinsamen Abend in der französischen Hauptstadt, wo das Model momentan beruflich unterwegs ist. Nach einem Event teilte sich der 49-Jährige sogar ein Taxi mit der Beauty. Berichten der Zeitung zufolge war seine Freundin Vittoria an diesem Abend allerdings nicht mit ihnen unterwegs.

Leonardo und Vittoria sollen schon seit über einem Jahr ein Paar sein. Auch den vergangenen Sommer verbrachten die Turteltauben gemeinsam. Wenn sie nicht gerade auf einer Jacht über das Mittelmeer schipperten, genossen sie ihre Auszeit in Italien. Im malerischen Portofino wurden die beiden von dem britischen Blatt bei einem Dinner fotografiert. Auf den Bildern sieht man, wie sie gemeinsam mit Tobey Maguire (49) Wein trinken und Zigaretten rauchen.

ActionPress / Nassou.fr / BACKGRID Neelam Gill in Paris, September 2024

Getty Images Vittoria Ceretti bei der Met Gala 2024

