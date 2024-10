So wurde Cardi B auf ihre dritte Schwangerschaft aufmerksam

Cardi B (31) hat wohl einen guten Radar, wenn es um ihren Körper geht. In einer Live-Session auf Instagram verriet die "WAP"-Interpretin nun, dass sie ihre dritte Schwangerschaft bemerkte, ohne einen Schwangerschaftstest gemacht zu haben. "Es war um die Zeit vom 20. oder 16. März herum", erinnerte sich Cardi und fügte hinzu: "Eines Morgens wachte ich auf und mein Mund schmeckte nach Kupfer. Da dachte ich mir: 'Oh mein Gott. Das passiert mir nur, wenn ich schwanger bin.'"

Nach ihren eigenen Berechnungen sei die "I Like It"-Rapperin davon ausgegangen, etwa in der sechsten oder siebten Woche ihrer Schwangerschaft zu sein. Beim Besuch ihrer Frauenärztin habe sich jedoch herausgestellt, dass Cardi zu diesem Zeitpunkt schon deutlich weiter, nämlich in der 17. Schwangerschaftswoche, gewesen sei. "Als ich [das Ultraschallbild] sah, war es schon ein vollständiger Fötus. Es war nicht wie eine kleine Bohne oder so etwas. Es war ein verdammt großes Baby", ließ Cardi ihren Frauenarztbesuch Revue passieren. Beim Betrachten des Bildes habe die Noch-Ehefrau von Offset (32) dann realisiert, dass sie tatsächlich ein weiteres Kind bekommen werde. "Ich sah zehn Zehen und zehn Finger und wurde sofort richtig, richtig emotional", erzählte sie weiter.

Cardi und Offset durften im Laufe ihrer Beziehung bereits ihre Tochter Kulture Kiari Cephus (6) und Sohnemann Wave Set Cephus (3) auf der Welt begrüßen. Mitte September verkündete Cardi die Geburt ihres dritten Sprösslings auf ihrem Instagram-Kanal. Sie teilte einige Schnappschüsse von sich und ihrem Nachwuchs im Krankenhaus und schwärmte in der Bildbeschreibung: "Das schönste kleine Ding." Die "Up"-Interpretin verriet im Zuge dessen auch das Geburtsdatum ihrer kleinen Tochter: "7. September 2024."

Instagram / iamcardib Cardi B mit ihrem Baby, September 2024

Instagram / iamcardib Cardi B mit Tochter Kulture und Sohn Wave

