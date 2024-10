Michelle Obama teilt zum Hochzeitstag eine pikante Aufnahme

Wie jedes Jahres zu ihrem Hochzeitstag teilt Michelle Obama (60) auf Instagram Fotos mit ihrem Ehemann Barack Obama (63). Dieses Mal befindet sich unter den Bildern jedoch ein sehr pikantes, das einen sehr intimen Moment zwischen den Eheleuten eingefangen hat.. Auf dem Boden liegt ein Tuch, auf das sich Barack Obama kniet. Vor ihm sitzt seine frisch Angetraute auf einem Stuhl und hat ihm das linke Bein entgegengestreckt. Er zieht ihr gerade das Strumpfband über den Fuß und den weißen Satinschuh. Dabei handelt es sich um eine sehr alte Tradition, die frisch vermählte Ehepaare ausführen. Mit dieser Aufnahme bekommt man einen seltenen Einblick in die Feierlichkeiten nach der Trauungszeremonie.

Wie beim Wurf des Brautstraußes glaubt man, dass derjenige unverheiratete Mann, der das Strumpfband fängt, als Nächstes heiraten wird. Zu dieser sehr intimen Momentaufnahme erzählt Michelle noch die Geschichte des Hochzeitsmorgens, an dem ihr Mann mit einer schlimmen Erkältung aufwachte. Doch vor dem Altar war alles wie durch ein Wunder verschwunden und sie tanzten die ganze Nacht. Dazu schwärmt sie: "Ich könnte mir nicht vorstellen, diese wilde Fahrt mit jemand anderem zu unternehmen."

Auch wenn Michelle und Barack als das Traumpaar schlechthin gelten, gestand sie in einem Interview mit Revolt TV, dass es eine Zeit in den über dreißig Ehejahren gab, in denen sie ihren Mann nicht ausstehen konnte – als ihre Kinder noch klein waren. Sie erklärte, dass die Balance zwischen Karriere und Familienleben eine Herausforderung gewesen sei. Dennoch betonte sie, dass es sich lohnt, für die Ehe zu kämpfen: "Ich würde zehn schlechte Jahre in Kauf nehmen für dreißig gute. So muss man es sehen. Viele geben zu früh auf." Damit wolle Michelle Paare ermutigen, an ihrer Beziehung zu arbeiten und nicht bei den ersten Schwierigkeiten aufzugeben.

Instagram / https://www.instagram.com/michelleobama/ Barack und Michelle Obama auf ihrer Hochzeitsfeier im Oktober 1992

Instagram / michelleobama Michelle und Barack Obama

