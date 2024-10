Neu: "Temptation Island V.I.P."-Einzug läuft ganz anders ab

Temptation Island V.I.P. testet die vier berühmten Paare dieses Jahr auf eine ganz besondere Weise. Normalerweise lernen die Männer und Frauen jeweils die Verführer und Verführerinnen in ihren separaten Villen kennen. Doch in Episode eins der Show treffen alle Teilnehmer in einer Location aufeinander. Das führt dazu, dass die Damen live miterleben, wie ihre Partner auf die Konkurrentinnen reagieren. Jessica Hnatyk und Lisa Marie Straube (23) finden das gar nicht lustig. "Was soll das jetzt?", meckert die Tischtennisspielerin, nachdem Furkan Akkaya den Ladys hinterherschaut. Rebecca Ries bringt die Lage auf den Punkt: "Alle auf einmal – Frauen und Männer – das gab es bei 'Temptation Island' noch nie."

Sarah-Jane Wollny (26) ist von dem neuen Konzept verunsichert. Sie gibt im Einzelinterview ehrlich zu: "Irgendwie ist die Angst, ihn zu verlieren, jetzt doch größer, als ich vorher gedacht hatte." Die Tochter von Silvia Wollny (59) und ihr Partner Tinush Nasri haben ohnehin schon keine besonders stabile Verbindung. "Wir hatten in unserer Beziehung oft Phasen, in denen es nicht wirklich gut gelaufen ist und ich auch Gedanken hatte, dass es vielleicht doch nicht passen könnte, weil wir einfach auch zwei sehr unterschiedliche Menschen sind", offenbarte der Musiker vor wenigen Tagen auf Instagram.

Für Lisa und Akka steht bei "Temptation Island V.I.P." besonders viel auf dem Spiel – allerdings wussten sie es zum Zeitpunkt der Dreharbeiten noch nicht. Die 23-Jährige und der Too Hot To Handle: Germany-Star erwarten nämlich ein gemeinsames Kind. Gegenüber der Bild plauderte die Influencerin kürzlich aus, dass sie im Nachhinein herausfand, dass sie schon in der Villa schwanger war. "An meiner Figur habe ich nichts bemerkt, man hat nichts gesehen – es war mir zu diesem Zeitpunkt tatsächlich nicht bewusst", erklärte die werdende Mama.

Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri, "Temptation Island V.I.P."-Pärchen

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube im September 2024

