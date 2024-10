Arzt-Anwalt äußert: Matthew Perrys Tod ist "eine Schande"

Matthew Perrys (✝54) Tod schockierte Fans auf der ganzen Welt. Seitdem wird in diesem Fall gegen seine Ärzte ermittelt, die ihm Ketamin gegeben haben sollen. Der Anwalt von Dr. Mark Chavez, der in diesem Fall verstrickt ist, äußerte sich kürzlich allerdings unsensibel zu dem Unglück. Laut Mirror sagte er: "Es spielt keine Rolle, dass er eine berühmte Persönlichkeit war, und ich weiß, dass er von allen unglaublich geliebt wurde. Es ist eine Schande, was passiert ist." Viele Fans horchten dabei auf, da er den Tod nicht als "tragische" oder "schreckliche" Schande bezeichnete.

Dr. Chavez hatte bereits im August eine Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft getroffen, in der er sich bereit erklärte, sich schuldig zu bekennen, um möglicherweise eine geringere Strafe zu erhalten. Seit seiner ersten Anhörung im August, bei der er auf Kaution freikam, musste er auf Anordnung des Gerichts seine ärztliche Zulassung und seinen Reisepass abgeben. Sein Anwalt erklärte damals gegenüber Journalisten: "Mein Mandant ist unglaublich reumütig und versucht, alles in seiner Macht Stehende zu tun, um den angerichteten Schaden wiedergutzumachen." Neben Dr. Chavez sind auch andere Personen in den Fall verwickelt, darunter Matthews Assistent Kenneth Iwamasa, der zugegeben hat, dem Schauspieler bei der Beschaffung und Verabreichung des Ketamins geholfen zu haben. Zudem bekannte sich Eric Fleming, der als Mittelsmann fungierte, schuldig und kooperiert ebenfalls mit den Behörden.

Matthew erlangte internationale Berühmtheit durch seine Rolle als Chandler Bing in der erfolgreichen Sitcom Friends. Trotz seines beruflichen Erfolgs kämpfte er im Privatleben lange mit Suchtproblemen. In seiner Autobiografie und in zahlreichen Interviews zeigte er sich offen und ehrlich über seine Abhängigkeit von Alkohol und verschreibungspflichtigen Medikamenten. Er widmete sich in den vergangenen Jahren vermehrt der Unterstützung anderer Suchtkranker und gründete sogar eine Stiftung, um Betroffenen zu helfen. Sein plötzlicher Tod im Alter von 54 Jahren hinterließ eine große Lücke in der Unterhaltungswelt. "Matthew war nicht nur ein talentierter Schauspieler, sondern auch ein Freund mit einem großen Herz", sagte seine ehemalige Kollegin und enge Freundin Jennifer Aniston (55) gegenüber dem Magazin People.

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Instagram / jenniferaniston Matthew Perry und Jennifer Aniston am Set von "Friends"

