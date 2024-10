Boris Becker gibt Einblick in die romantischen Flitterwochen

Vergangenen Monat gaben sich Boris Becker (56) und Lilian de Carvalho Monteiro bei einer romantischen Trauung in Italien das Jawort. Auch die Zeit nach der Eheschließung genießen die beiden Verliebten in vollen Zügen: Auf Instagram gibt der ehemalige Tennisprofi nun einen Einblick in die Flitterwochen – auf der wunderschönen Insel Capri. "Danke Capri! Das Essen, das Wetter, die Leute... wir haben jede Minute unserer Flitterwochen geliebt", schreibt er zu einem Zusammenschnitt aus Videos und Schnappschüssen von leckerem Essen, Bootsfahrten, Turteleien und atemberaubenden Ausblicken.

Obwohl es für den Wimbledon-Star bekanntermaßen nicht die ersten Flitterwochen sind, freut sich seine Community mit den frisch Vermählten und ihrem Liebesglück. In den Kommentaren häufen sich herzliche Worte und nachträgliche Glückwünsche zur Hochzeit. "Lieber Boris, du bist mein großer Held aus alten Tenniszeiten und daher freue ich mich, dass du jetzt wieder so glücklich sein kannst", schwärmt eine Nutzerin. "Wunderschöne Reise, euch beiden", wünscht ein Fan, während ein weiterer das Video mit "hübsche Frau und sympathischer Mann" kommentiert.

Am 14. September traten der 56-Jährige und seine Lilian in einem romantischen Kloster in Portofino vor den Traualtar. Mit rund 85 Gästen – darunter auch zahlreiche Prominente – feierten sie ihren besonderen Tag. Für das Paar schien alles perfekt – spätestens nachdem die Tennislegende während der Zeremonie in einem rührenden Ehegelübde die Liebe zu seiner Braut in Worte fasste. "Du hast mir die wahre Bedeutung von Partnerschaft gezeigt. Und gemeinsam haben wir eine Liebe aufgebaut, die stark, widerstandsfähig und beständig ist", gestand Boris seiner Ehefrau laut Bunte.

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker in ihren Flitterwochen, September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / borisbeckerofficial Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige