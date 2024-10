Turbulentes Jahr: Verena Kerth sieht Promi BB als Neuanfang

Verena Kerth (43) möchte bei Promi Big Brother eine neue Seite von sich zeigen. Die Moderatorin wird an der kommenden Staffel der beliebten Fernsehsendung teilnehmen, die bereits in wenigen Tagen startet. Bei der Reality-TV-Bekanntheit ist in den vergangenen Monaten viel los gewesen – vor allem ihre Beziehung mit Marc Terenzi (46) und die anschließende Trennung sorgten für viele Schlagzeilen. In einem Interview mit Promiflash verrät sie, dass sie das alles mit der Show nun hinter sich lassen will: "Für mich ist 'Promi Big Brother' ein Neustart. Das Jahr war super turbulent und ich habe viele Jobs verloren, Leute haben sich abgewandt, ich wurde ausgeladen und teilweise habe ich mich in der Presseberichterstattung auch nicht wiedererkannt."

Die 43-Jährige betont im Gespräch auch, dass sie ihren Fokus von nun an wieder anders setzen will: "Ich möchte mich wieder um mich kümmern und nicht um Probleme anderer Personen." Dass sie in der Vergangenheit oft falsch dargestellt wurde, belastet sie sehr. Mit ihrer Teilnahme an der Show hofft sie, ein neues Bild von sich zu vermitteln. "Ich möchte zeigen, dass ich gar nicht so schlimm bin, wie oft geschrieben wird", erklärt Verena gegenüber Promiflash.

Verena ist seit vielen Jahren in der deutschen Medienlandschaft präsent. Bekannt wurde sie als Radiomoderatorin bei dem Münchner Radiosender Radio Energy und durch Auftritte in verschiedenen Fernsehsendungen. Anfang 2023 machte ihr Marc einen Antrag. Nach einigen schweren Vorwürfen lösten die zwei ihre Verlobung im Sommer dieses Jahres aber wieder auf. Kurz danach brach der 46-Jährige zusammen und ließ sich in eine Klinik einweisen, in der er unter anderem gegen seine Alkoholprobleme ankämpft. Das habe auch die Beziehung zu Verena belastet. Diese beendete die Beziehung nach einem bestimmten Vorfall, wie sie gegenüber Bild verriet: "Es gab diesen einen Tag, an dem ich ihn aus der Wohnung geschmissen habe, weil er mittags schon betrunken war und die ganze Wohnung kaputtgeschlagen und herumgewütet hat, wie so oft. Und ich wusste, wenn er jetzt geht, dass ich ihn nicht mehr zurückkommen lasse."

Getty Images Verena Kerth, Model

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im März 2024

