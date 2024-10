Während Promi-BB: Matze Höhn kann sich auf Lejla verlassen

Die neue Staffel Promi Big Brother steht bereits in den Startlöchern. Schon am kommenden Montag ziehen wieder diverse Stars und Sternchen in den Container ein – unter anderem auch Matthias Höhn! Der einstige Berlin - Tag & Nacht-Star kann vor allem auf die Unterstützung seiner Ehefrau Lejla Höhn zählen, wie er Promiflash in einem Interview verrät: "Meine Frau Lejla unterstützt mich immer zu hundert Prozent. Sie ist in Gedanken immer bei mir, und ich bin in Gedanken bei ihr." Mit Lejla an seiner Seite fühle sich der Influencer "sehr, sehr stark", führt er weiter aus.

Für die Zeit, in der Matthias sich nicht um seine Social-Media-Profile kümmern kann, hat sich das Ehepaar bereits einen Schlachtplan überlegt. "Während ich bei Promi Big Brother bin, wird Lejla meinen Instagram-Account übernehmen. Wir haben auch schon Videos vorgedreht, die sie posten wird", erklärt der 28-Jährige im Promiflash-Interview. Natürlich stecken hinter diesem Vorhaben auch taktische Gründe, wie Matthias weiter ausführt: "Also, sie gibt alles, damit die Leute von draußen weiter für mich voten und mich am Ende des Tages so lange wie möglich da drin lassen." Das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro teile er am Ende sowieso mit seiner besseren Hälfte.

Im Oktober 2023 machten Matthias und Lejla ihre Beziehung offiziell. Nicht einmal ein Jahr später krönten die beiden ihre Liebe mit dem Bund der Ehe. Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde wurde Lejla Anfang August gefragt, weshalb sie so schnell vor den Traualtar trat. "Wenn ich die Liebe meines Lebens gefunden habe und dieser Mann der Mann fürs Leben ist, spielt es absolut keine Rolle, wie lange man davor zusammen war", antwortete sie daraufhin selbstsicher.

Joyn/ Benedict Müller Matthias Höhn, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, Vin Diesel und Lejla an ihrer Hochzeit

