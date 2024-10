"Promi Big Brother": Matthias Höhn zeigt sich siegessicher

Matthias Höhn (28) will ganz oben aufs Promi Big Brother-Siegertreppchen! Der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Star ist bei der diesjährigen Staffel des beliebten Reality-TV-Formats dabei und zieht schon in wenigen Tagen in den Container. Promiflash spricht kurz vor Beginn der Sendung noch mit dem Influencer und fragt nach – wird er die Show gewinnen? "Ich schätze meine Chance auf den Sieg schon groß ein", betont er und fügt hinzu: "Ich will jetzt nicht sagen, dass ich der Beste bin und deswegen zu 100 Prozent gewinne, da bin ich immer relativ vorsichtig mit solchen Aussagen." Dennoch sei er sehr optimistisch, es weit zu schaffen und die Krone mit nach Hause nehmen zu können.

Aber gibt es etwas, wovor der 28-Jährige Bammel hat? Im Interview stellt er klar: "Ich muss sagen, ich habe eigentlich vor nichts Angst." Vor gewissen Sachen, wie etwa der Essenssituation, habe er zwar Respekt, aber das hält sich in Grenzen. Die Herausforderungen der TV-Show seien Matze klar gewesen und haben ihn nicht abgeschreckt. "Wenn ich vor irgendwas Angst gehabt hätte, hätte ich, glaube ich, an dem Format gar nicht erst teilgenommen", macht er deutlich.

Ob sich Matze tatsächlich bis an die Promi-BB-Spitze kämpfen kann, wird sich im Laufe der Sendung zeigen. Neben ihm erhoffen sich aber auch einige andere deutsche Stars eine Chance auf den Sieg. Unter anderem ziehen Mike Heiter (32), Cecilia Asoro (28), Verena Kerth (43) und Daniel Lopes (47) in den Container ein. Bei so vielen verschiedenen Menschen und Gemütern ist Drama quasi vorprogrammiert. Auch Matze denkt, dass Streit nicht ausbleiben wird. "Wir sind alle in wahrscheinlich sehr engen Räumen [...] und da wird es bestimmt auch mal krachen, aber davon lebt das Format auch, das soll ja so sein", meint er im Interview.

Joyn / Benedikt Müller Matze Höhn, "Promi Big Brother"-Kandidat

Getty Images Matthias Höhn im Dezember 2022

