Total verliebt: Katie Price turtelt mit ihrem JJ im Urlaub

Katie Price (46) kostet die letzten Sonnenstrahlen des Jahres mit ihrem Freund John Joe "JJ" Slater aus! Die Reality-TV-Ikone urlaubt momentan mit ihrem Partner auf Zypern und lässt es sich richtig gut gehen. Wie auf Fotos, die The Sun vorliegen, zu sehen ist, genießt das Paar die Zweisamkeit in vollen Zügen. Die zwei konnten die Hände nicht voneinander lassen und tauschen leidenschaftliche Küsse am Ufer aus, kuscheln im Wasser und laufen händchenhaltend am Strand entlang. Die OnlyFans-Creatorin präsentiert ihren tätowierten Body dabei in einem Mini-Bikini, der ihre 17-mal operierte Oberweite betont.

Bei der Zypern-Reise ist auch der älteste Sohn der 46-Jährigen dabei, Harvey (22). In den vergangenen Tagen teilte sie einige Schnappschüsse ihres Trips in ihrer Instagram-Story, auf denen sie mit dem 22-Jährigen in die Kamera strahlte. "Unendliche Liebe", schwärmte sie unter einem Selfie der beiden. Harvey lebt mit dem Prader-Willi-Syndrom sowie Autismus und Sehbehinderungen, was die Familie manchmal vor Herausforderungen stellt. In den Dokuserien "Katie Price: Harvey and Me" und "Katie Price: What Harvey Did Next" gewährte Katie bereits einige Einblicke in das Leben des Mutter-Sohn-Duos. Gegenüber The Sun bestätigte die Britin vor wenigen Monaten, dass eine dritte Doku bereits in Planung sei.

Katie genießt die sonnige Auszeit mit JJ und Harvey wohl in vollen Zügen – doch zu Hause in England warten einige Turbulenzen auf sie. In den vergangenen Monaten hatte sie mit einigen rechtlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Unter anderem musste sie sich wegen ihrer Insolvenz und Geldschulden vor Gericht erklären, doch verschob die Termine immer wieder. Trotz ihrer finanziellen Schwierigkeiten lebt sie weiterhin in Saus und Braus: Das ehemalige Glamourmodel fährt regelmäßig in den Urlaub, lässt Beauty-Eingriffe an sich vornehmen und geht groß shoppen. So soll sie laut Mirror beispielsweise bei einem Besuch in einem Luxuskaufhaus mehr als 8.000 Euro ausgegeben haben.

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price im Urlaub im Oktober 2024

Instagram / katieprice John Joe Slater, Katie Price und Harvey Price, 2024

