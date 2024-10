Camila Cabellos Familie "vermisst" ihren Ex-Freund sehr

Die kubanisch-amerikanische Sängerin Camila Cabello (27) hat enthüllt, dass ihre Familie insbesondere eine Sache nach der Trennung von ihrem Ex-Freund Matthew Hussey (37), bekannt aus der Show "This Morning", vermisse. Im neuesten Podcast "Life's A Beach" mit Alan Carr (48) erzählt sie, wie Matthews Eltern ihre Familie während der gemeinsamen Zeit mit köstlichen Mahlzeiten verwöhnten. Damit machte der Brite offenbar richtig Eindruck bei der Familie seiner Ex.

In dem Podcast verriet Camila auch, womit genau Matthews Familie bei ihren Lieben unvergessen blieb: "Seine Mutter machte uns diese wunderbaren kleinen Hähnchen-Mayo-Sandwiches. Sein Vater hat unglaublich gut gekocht. Meine Familie hatte noch nie so gegessen. Sie vermissen ihn wirklich, weil er uns so gut bekochte." Scherzhaft fügt sie hinzu: "Jetzt sagen sie: 'Wir verhungern', weil seine Familie uns so gut ernährt hat." Camila berichtet außerdem, dass sie während ihrer Beziehung zu Matthew viel über Großbritannien gelernt habe, insbesondere über britische Spezialitäten wie Schokoladenknöpfe und die Teekultur.

Camila und Matthew begannen ihre Beziehung im Jahr 2018. Für Camila war es ihre erste ernsthafte Beziehung. So verriet sie in Dax Shepards (49) Podcast "Armchair Expert": "Wir gingen an diesem Abend essen, und das war meine erste Beziehung. Es war spät für meine erste Beziehung. Ich war 20. Das war das erste Mal, dass ich Sex hatte. Es war buchstäblich Liebe machen. Es war wunderschön." Nach etwas mehr als einem Jahr trennten sich Camila und Matthew – dessen kulinarische Horizonterweiterung werden Camila und ihrer Familie wohl noch länger in Erinnerung bleiben.

Getty Images Matthew Hussey im September 2016

Backgrid Camila Cabello mit ihrer Mutter Sinuhe Estrabao in Los Angeles

