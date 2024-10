Gigi Hadid und Tochter Khai sind schon in Halloween-Stimmung

Gigi Hadid (29) postete am Wochenende ein seltenes Foto von ihrer Tochter Khai (4) in ihrer Instagram-Story. Es zeigt das kleine Mädchen in einem mit Halloween-Süßigkeiten bedruckten Pyjama – dabei ist es umgeben von Kürbissen. Khai mischt dabei etwas in einer Schale zusammen: Die Zutaten dafür scheinen verschiedene Kräuter und eine dunkelblaue Flüssigkeit zu sein, was Hadid mit "Zaubertrank-Zeit" kommentiert. Es sieht aus, als würden sich die beiden bereits auf Halloween vorbereiten!

Obwohl das Supermodel normalerweise wenig von ihrem Leben mit Khai zeigt, lud sie diesen süßen Mutter-Tochter-Moment bereits kurz nach einem Beitrag hoch, mit dem sie den Geburtstag ihrer Tochter feierte. Dort fand sie zuckersüße Worte für die Vierjährige: "Khai – es ist mir die größte Freude und der Stolz meines Lebens, deine Mama zu sein. Danke für die vier besten Jahre meines Lebens." Fotos der bunten Geburtstagsparty zeigen Khai in einem stylishen Outfit mit pinken Cowboy-Stiefeln beim Ausblasen ihrer Kerzen.

Gigi teilt sich ihre Tochter mit ihrem Ex Zayn Malik (31). Ähnlich wie diese gibt der ehemalige One-Direction-Sänger nur seltene Einblicke in den Alltag mit seiner Tochter. Ihren Geburtstag nahm auch er zum Anlass, mit seinen Followern eine süße Botschaft im Netz zu teilen. "Heute vor vier Jahren hat sich mein Leben für immer verändert und ohne dich wäre ich nicht der Mann, der ich heute bin", postete er stolz. Etwa ein Jahr nach Khais Geburt gaben Zayn und Gigi ihre Trennung bekannt, dennoch ziehen die beiden gemeinsam für die Erziehung ihrer Tochter an einem Strang. Laut Zayn habe er Khai 50 Prozent der Zeit, wie er in einem Interview gegenüber NYLON verriet.

Instagram / gigihadid Khai Malik, Oktober 2024

Instagram / gigihadid Gigi Hadid und Zayn Malik mit ihrer Tochter Khai

