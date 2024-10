Jenny Iglesias schießt nach "Are You The One?" gegen Lukas

Zwischen Jennifer Iglesias (26) und Lukas Baltruschat (30) hatte es bei Are You The One – Reality Stars in Love ordentlich gefunkt. Auch nach der Ausstrahlung standen die beiden noch in Kontakt und lernten sich besser kennen. Heute ist von dieser Harmonie nicht mehr viel übrig und Jenny scheint nun endgültig genug von Lukas' Lügenmärchen zu haben. Auf ihrem TikTok-Account macht die einstige Love Island-Kandidatin ihrem Ärger Luft. "Die ganze Zeit, während ich mit Lukas in Kontakt stand, habe ich so viele räudige Nachrichten, Fotos [und] Videos bekommen", erklärt Jenny und stellt ein für alle Mal klar: "Ich bin raus! Ich habe so eine Scheiße nicht nötig."

Jenny habe das Verhältnis zu Lukas nach der Ausstrahlung schnellstmöglich beenden wollen. Er habe jedoch darauf bestanden, weiter um Jennys Vertrauen zu kämpfen und sogar behauptet, dass er den Partylifestyle gar nicht brauche. "Er hat mich wieder eingelullt", gesteht die 26-Jährige in ihrem Statement. Daraufhin habe Jenny durch einen Clip im Netz zufällig erfahren, dass Lukas "heimlich" in einem Club gewesen sei. Lukas habe das zunächst heruntergespielt. Dann blendet die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin verschiedene Chatverläufe ein, die Lukas' Betrug "schwarz auf weiß" bestätigen. "Sagt das nicht total viel über einen aus, wie sehr man es nötig hat, nachdem man einen Tag den Kontakt abgebrochen hat, am nächsten Tag im Club direkt mit der nächsten rumzulecken?", wettert sie immer noch sichtlich aufgeregt und ergänzt: "Da zeigt sich der wahre Charakter."

Auch während ihrer Zeit bei "Are You The One?"-VIP hing der Haussegen bei den beiden ab und an schief. Schon damals gefiel Jenny Lukas' offene Art anderen Frauen gegenüber ganz und gar nicht. Nachdem der gebürtige Hamburger trotz seines Liebesgeständnisses an Jenny mit Linda Braunberger (23) herumgeknutscht hatte, war Jennys Vertrauen in ihn gebrochen. "Du hast mich schon mit so vielen Sachen betitelt – ich bin toxisch, ich bin eine Red Flag. Ich habe keinen Bock darauf, mich ständig beweisen zu müssen", schimpfte Lukas und versuchte so, Jenny die Schuld für ihre Differenzen in die Schuhe zu schieben. Diese schien jedoch schon zum damaligen Zeitpunkt Böses zu ahnen und merkte im Einzelinterview an: "Es gibt eine Sache, die ich nicht abkann – wenn man die Schuld umkehrt."

Jennifer Iglesias, TV-Bekanntheit

Lukas Baltruschat, "Are You The One – Realitystars in Love"-Kandidat

