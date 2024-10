Lady Gaga blickt glückselig auf ihre aktuelle Lebensphase

Die Sängerin und Schauspielerin Lady Gaga (38) hat in einem Interview ihre tiefe Dankbarkeit über den aktuellen Stand ihres Lebens ausgedrückt. "Ich bin an einem neuen Ort", sagte die 38-Jährige im Hinblick auf die Veröffentlichung ihres neuen Films "Joker: Folie à Deux" und des dazugehörigen Albums "Harlequin". Lady Gaga, die seit ihrer Teenagerzeit in der Musikbranche aktiv ist und seit etwa zehn Jahren auch in der Filmindustrie arbeitet, sprach mit People Magazine über die zahlreichen Erfahrungen und Herausforderungen, die sie bewältigt hat. "Ich denke, ich habe einfach viel durchgemacht", fügte sie hinzu.

Im Laufe ihrer beeindruckenden Karriere hat Lady Gaga nicht nur mit chartstürmenden Hits und innovativer Mode weltweite Anerkennung gefunden, sondern auch zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Dazu zählen unter anderem eine Oscar-Nominierung als Schauspielerin und ein Oscar-Gewinn für den besten Originalsong "Shallow" aus dem Film "A Star Is Born" von 2018. Doch diese Erfolge kamen nicht ohne persönliche und berufliche Schwierigkeiten, von denen einige in ihrer Dokumentation "Gaga: Five Foot Two" aus dem Jahr 2017 beleuchtet werden. "Ich bin wirklich dankbar für die Karriere, die ich hatte", erzählte sie. "Und ich fühle mich so dankbar für meine Fans. Ich denke, ich hatte eine Zeit lang viele Probleme."

Abseits der Bühne und Leinwand ist Lady Gaga für ihre Offenheit und Nahbarkeit bekannt. Ihre Fans schätzen sie nicht nur für ihr künstlerisches Talent, sondern auch für ihre authentische Art, mit der sie über persönliche Themen wie Gesundheit und Wohlbefinden spricht. "Ich fühle mich jetzt viel besser, und es ist schön, das sagen zu können", teilte sie mit. "Ich bin wirklich dankbar, das sagen zu können." Mit ihrem aktuellsten Projekt, in dem sie die Rolle der Harley Quinn in "Joker: Folie à Deux" übernimmt, geht sie wieder neue Wege und zeigt, dass sie sich ständig weiterentwickelt. "Ich wollte wirklich etwas tun, das ich noch nie zuvor gemacht habe", sagte sie lächelnd über ihre Entscheidung, eine DC-Schurkin zu verkörpern. Bei der Premiere zeigte sie sich wie gewohnt in einem extravaganten Outfit.

Getty Images Michael Polansky und Lady Gaga im September 2024

Getty Images Lady Gaga im September 2024

