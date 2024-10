Plant Helen Flanagan Traumhochzeit und Kinder mit Robbie?

Die britische Schauspielerin Helen Flanagan (34) ist fest entschlossen, ihren Freund Robbie Talbot zu heiraten. Nach knapp neun Monaten Beziehung haben die beiden offensichtlich schon große Pläne für die Zukunft geschmiedet. Dies verriet Helen, die zuvor vier Jahre lang mit Scott Sinclair verlobt war, in einem Interview mit OK!: "Ich träume immer noch von einer großen Hochzeit. Ich will das Kleid, den großen Tag, all das. Ich will auf jeden Fall heiraten."

Robbie, der zwei Kinder aus einer früheren Ehe hat, steht der Idee einer erneuten Heirat und weiteren Nachwuchs positiv gegenüber. "Es gibt einen Altersunterschied von zehn Jahren zwischen uns, aber ich würde es nicht ausschließen. Nicht jetzt, aber vielleicht in der Zukunft", erklärte er in dem Interview. Helen hat aus ihrer vorherigen Beziehung mit dem Fußballer Scott Sinclair drei Kinder: Matilda, Delilah und Charlie. In ihrem Alltag wird sie bereits jetzt von Robbie unterstützt, der sich auch liebevoll um die Kinder kümmert.

Helen schwärmte im Interview weiter von ihrer neuen Liebe und sagt über Robbie: "Ich habe noch nie jemanden wie ihn getroffen. Er ist nicht nur ein liebenswerter Mann, sondern auch richtig lustig." Das Paar, das kürzlich bei einem Date in Manchester gesichtet wurde, plant bald einen Urlaub in Irland, wo Robbie Helen seiner Großfamilie vorstellen möchte. Darüber hinaus sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. "Wir sind gespannt, wohin das führt“, sagt Helen mit funkelnden Augen. "Wir sind wirklich, wirklich glücklich miteinander.“

Anzeige Anzeige

Getty Images Helen Flanagan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige