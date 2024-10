Wer ist vor TV-Start euer Favorit bei "Promi Big Brother"?

Heute Abend ist es endlich so weit: Nachdem die ersten Kandidaten bereits am Samstag in den berühmt-berüchtigten Container gezogen sind, ist heute die erste Promi Big Brother-Liveshow zu sehen! Doch auf wen freuen sich die Zuschauer am meisten? Vor allem Realitystar Mike Heiter (32) wird sicher für jede Menge Aufsehen sorgen: Neben seiner aktuellen Freundin Leyla Lahouar (28) wird auch seine Ex und Mutter seiner Tochter, Elena Miras (32), in den Container ziehen – und die hat mit ihrem Ex noch so einiges zu klären! "Ich habe vier Jahre lang zugeguckt, wie Mike über mich und Aylen gesprochen hat. [...] Das will ich jetzt unterbinden", stellte die ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidatin beim "Promi Big Brother-Countdown" auf Joyn klar.

Während sowohl Elena als auch Mike und Leyla schon eine Menge TV-Erfahrung mitbringen, sind einige Bewohner zum ersten Mal im Reality-TV: Neben Content Creator Sinan Movez (19) und Max Kruse (36) wagt sich auch die Wildcard-Gewinnerin Sarah Wagner zum ersten Mal in eine TV-Show. "Herzlichen Glückwunsch! Ich erinnere mich noch an letztes Jahr bei meiner Wildcard. Wird eine super Zeit!", freute sich daraufhin Marco Strecker (22) auf Instagram. Ob Sarah die Zuschauer ebenso von sich überzeugen kann wie der Influencer im vergangenen Jahr? Immerhin schaffte es Marco damals auf den zweiten Platz.

Alida Kurras (47) feiert in diesem Jahr ein kleines Comeback – sie nahm nämlich an der zweiten Big Brother-Staffel teil, aus der sie schließlich als Siegerin hervorging. Aber auch der ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Matthias Höhn (28), Promi-Reporterin Bea Peters (42), Schauspieler Jochen Horst (63), Realitysternchen Cecilia Asoro (28), DSDS-Teilnehmer Daniel Lopes (47), Marc Terenzis (46) Ex Verena Kerth (43) und Schauspielerin Mimi Fiedler (49) werden in diesem Jahr um den heiß begehrten ersten Platz kämpfen. Doch wer ist euer Favorit? Stimmt unten ab!

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Jochen Horst, Sinan Movez und Cecilia Asoro, "Promi Big Brother"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Alida Kurras, Matze Höhn und Bea Peters, "Promi Big Brother"-Kandidaten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige