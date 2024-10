Fans sind schon jetzt vom Promi-BB-Liebesdreieck genervt

Am Montagabend fiel der Startschuss für die neue Staffel von Promi Big Brother. Besonders brisant sollte dabei das Liebesdreieck um Mike Heiter (32), Leyla Lahouar (28) und Elena Miras (32) werden. Allerdings sorgte der Wirbel um den Einzug der Ex-Freundin des Esseners eher für Unmut als für Spannung. "Wenn noch einmal der Name Elena Miras fällt, schalte ich ab", drohte ein User auf X. Ein anderer meckerte: "Was letzte Staffel mit Peter Klein (57) und Iris Klein (57) nicht geklappt hat, muss man dieses Jahr nicht mit Mike und Elena zwanghaft versuchen."

Als die Schweizerin dann kurz vor Mitternacht endlich in das Container-Lager einzog, blieb das Drama aus. Elena begrüßte die neue Freundin ihrer Ex-Flamme mit einer Umarmung und gab Mike, der ziemlich überrumpelt wirkte, einen emotionslosen Handschlag. Ihre Absichten machte die Das Sommerhaus der Stars-Bekanntheit schon vor ihrem Einzug deutlich: "Ich werde nicht zulassen, dass dieses Mal mein Name in den Schmutz gezogen wird wegen einer Person!"

Mike und Elena hatten sich 2017 bei Love Island kennengelernt und wurden ein Paar. 2018 kam ihre gemeinsame Tochter Aylen zur Welt. Die Beziehung hielt jedoch nicht und sie trennten sich 2020 – seitdem ist das Verhältnis der beiden angespannt. Warum die 32-Jährige trotzdem bei "Promi Big Brother" mitmacht, verriet sie kürzlich in einem Clip des Formats auf Instagram. "Ich habe bisher jedes Angebot abgelehnt, in dem Mike dabei ist. Ich nehme teil, weil ich finde, dass ich nach vier Jahren auch mal was sagen kann. Und dass ich nicht immer nur schlucken muss", stellte die Beauty klar.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar und Mike Heiter, TV-Bekanntheiten

Joyn / Benedikt Müller Elena Miras, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

