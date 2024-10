Im Rewatch-Podcast: "Suits"-Reunion mit Herzogin Meghan?

Die US-Schauspielerin Sarah Rafferty (51), die in der Anwaltsserie Suits die schlaue und einfallsreiche Sekretärin Donna spielte, hat ihre ehemalige Serienkollegin Meghan Markle (43) eingeladen, in ihrem neuen Podcast über die Serie zu sprechen. Die Schauspielerin äußerte sich jetzt dazu in einem Interview mit Entertainment Weekly. Zusammen mit Patrick J. Adams (43), der in "Suits" die Figur des Mike Ross spielte, moderiert Sarah den Podcast "Sidebar", in dem sie die Episoden der Serie erneut besprechen und analysieren. Sie betonte, dass alle ehemaligen Kollegen willkommen seien, und hofft besonders auf einen Auftritt von Meghan.

Sarah erklärte weiterhin, dass jeder, der damals an der Serie mitgewirkt habe, herzlich eingeladen sei. Denn neben ehemaligen Kollegen sollen auch die Regisseure in dem Podcast zu Wort kommen. Sarah und Patrick hatten die Idee entwickelt, als "Suits" während des Hollywood-Streiks auf Netflix ein fulminantes Comeback feierte und alle Streaming-Rekorde brach. Im Rahmen des Podcasts können die Darsteller, aber auch die Regisseure, mit den Fans in Kontakt treten und über die einzelnen Episoden sprechen.

Meghan, die durch ihre "Suits"-Rolle der Rachel Zane bekannt wurde, verließ die Serie nach der siebten Staffel im Jahr 2018. Der Hauptgrund für ihren Ausstieg war ihre bevorstehende Hochzeit mit Prinz Harry (40) und der damit verbundene Wechsel in ihre neue Rolle als Mitglied der britischen Königsfamilie. Sarah und Meghan verbindet seit ihrer gemeinsamen Zeit am Set eine enge Freundschaft. Bei der royalen Hochzeit befand sich die rothaarige Schauspielerin auch unter den geladenen Gästen und schwärmte später im Interview mit Entertainment Tonight: "Es war ein wundervoller Moment, Meghan an diesem Tag und bei diesem Moment zu sehen. Es war so besonders."

Anzeige Anzeige

Meghan Markle und Sarah Rafferty im Februar 2014

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry, August 2024

Anzeige Anzeige