Paare versemmeln Nominierung: Zerbricht Sommerhaus-Allianz?

In der vierten Folge Das Sommerhaus der Stars geben sich die Teams alle Mühe, ihre Stimmen für die Nominierung klug zu verteilen, um sich und die Verbündeten zu schützen. Deshalb bittet der selbst ernannte Rädelsführer Raúl Richter (37) seine Allianz – bestehend aus Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34), Theresia Fischer (32) und ihrem Stefan, Alessia Herren (22) und ihrem Gatten Can sowie Gloria Glumac (32) und ihrem Freund Micha (33) – zum Gespräch. Der Plan ist eindeutig: Drei Stimmen sollen an das gegnerische Paar, Umut Tekin (27) und Emma Fernlund, zwei Stimmen an Tessa Bergmeier (35) und ihren Liebsten Jakob gehen. So hofft sich die Gruppe gut für einen Rauswurf gewappnet, aber auch im Falle einer Exit-Challenge vorbereitet zu sein. "Wir sind wieder auf dem alten Pfad", freut sich Raúl. Doch in der Nominierungsnacht kommt alles anders – ein Paar schlägt quer.

Model Theresia und Zahnarzt Stefan ändern offenbar in letzter Minute ihre Meinung – als es ernst wird, geben sie ihre Stimme doch an Tessa und Jakob. Weil sowohl die beiden als auch Emma und Umut ihre Stimmen an Theresia und Stefan geben, ist das Ergebnis anders als geplant: Tessa und Jakob haben vier Stimmen, Umut und Emma sowie Theresia und Stefan zwei. Vor allem Raúl versteht die Welt nicht mehr: "Seid ihr des Wahnsinns? Was war das denn? Ihr habt uns gerade in die Kettensäge laufen lassen!" Aber warum entscheiden Theresia und Stefan sich gegen die Absprache? "Man muss auch moralische Werte haben, auch hier im Sommerhaus", versucht Stefan zu erklären – er war nämlich der Meinung, Tessas extremer Veganismus sei in der Show fehl am Platz.

Zerbricht die große Sommerhaus-Allianz jetzt etwa? Wenn es nach den vier Außenseitern Tessa, Jakob, Umut und Emma geht, sind die Tage der Gruppe gezählt. Mit den meisten Stimmen darf Team Vegan seinen Gegner in einer Exit-Challenge aus den Nominierten wählen – und nimmt natürlich Theresia und Stefan. "Wenn ihr die zerreißt, dann ist alles perfekt", freut Emma sich gegenüber ihren Verbündeten. "Wir werden die alle zerstören. Die riesen Allianz fällt jetzt auseinander", zeigt sich auch Umut siegessicher.

RTL Theresia Fischer und ihr Freund Stefan im "Sommerhaus der Stars" 2024

RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im "Sommerhaus der Stars"

