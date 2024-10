"Promi Big Brother"-Mike ahnte nichts von Elenas Depression

Bei Promi Big Brother kommen viele Kandidaten schnell an den Punkt, ihre tiefen Emotionen zu zeigen. So auch Elena Miras (32). Im Gespräch mit Matze Höhn (28) und ihrem Ex Mike Heiter (32) offenbart die Influencerin ihren Umgang mit Depressionen. Obwohl Elena bereits in der Vergangenheit über die Krankheit sprach, wusste Mike offenbar kaum etwas über das seelische Befinden seiner Verflossenen. "Das hat mich auf jeden Fall berührt, [sie] ist ja die Mutter meiner Tochter", gibt der Realitystar zu. Er habe aber auch schon erkannt, dass Elena sich verändert habe, und das nicht zum Negativen: "Irgendwie stelle ich eine Veränderung bei ihr fest [...]. Sie ist reflektierter."

Bereits im Dschungelcamp erzählte Elena der Öffentlichkeit, dass sie lange Zeit mit Depressionen zu kämpfen hatte. Im Promi-BB-Container erzählt sie nun auch, dass es vor allem ihre Tochter Aylen war, die sie aufrecht hielt. "Meine Tochter war für mich die größte Motivation. Dank ihr bin ich da rausgekommen", erklärt die 32-Jährige. Aber auch eine Therapie habe ihr geholfen, mental gesund zu werden. "Das war eine der schwersten Zeiten in meinem Leben. [...] Ich war zweimal die Woche in der Therapie. Dann ging es ein bisschen besser."

Erst im Sommer war Elena im Allstars-Dschungelcamp zu sehen. Hier sprach sie ebenfalls offen über ihre Depressionen – und das ausgerechnet mit Gigi Birofio (25), einem von Mikes besten Freunden. "Ich habe nichts gefühlt, nichts, null. Ich habe immer probiert, aufzustehen und weiterzumachen. Es ist schon hart, wenn man nichts fühlt, aber man will fühlen", erinnert sich die Schweizerin. Auch körperlich habe sie abgebaut und stark abgenommen. Dass sie professionelle Hilfe brauche, habe Elena gemerkt, als sie feststellen musste, dass selbst der Anblick ihres Kindes keine Emotion in ihr hervorrief.

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Realitystar

Joyn / Benedikt Müller Elena Miras, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

