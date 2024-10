Royales Mama-Duo: Prinzessin Eugenie berät sich mit Beatrice

Prinzessin Eugenie (34) hat jetzt enthüllt, dass sie und ihre ältere Schwester Prinzessin Beatrice (36) regelmäßig Erziehungstipps austauschen. In einem exklusiven Gespräch mit Hello!, erzählte Eugenie, wie die beiden Schwestern einander bei den Herausforderungen des Mutterseins unterstützen. Besonders seit Beatrice und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (40) die frohe Botschaft verkündet haben, dass sie ein zweites gemeinsames Kind erwarten, sind die beiden enger denn je verbunden. Eugenie freut sich sehr darauf, erneut Tante zu werden, und teilt ihre Vorfreude mit der ganzen Familie.

Eugenie gab ein paar private Einblicke in die Themen, über die die beiden Schwestern sich regelmäßig austauschen. Und diese sind so normal wie bei anderen Müttern auch. Zum Beispiel ruft Eugenie Beatrice häufig wegen der Wutausbrüche ihrer Kinder an. Auch in anderen alltäglichen Situationen suchen die beiden Rat beieinander. "Wir tauschen uns ständig über die Höhen und Tiefen des Mutterseins aus", sagte sie gegenüber dem Magazin. "Es ist, als würde man Teil eines Klubs werden – eines Mama-Klubs. Und wenn deine Kinder im gleichen Alter sind und dieselben Dinge durchmachen, ist das einfach das größte Glück der Welt. Und Bea ist meine große Schwester, ich rede mit ihr über alles."

Die Schwestern sind seit jeher eng miteinander verbunden und teilen eine tiefe Freundschaft. Dies mag daran liegen, dass sie im Abstand von nur zwei Jahren geboren wurden. Aber auch die Tatsache, dass sie praktisch in der Öffentlichkeit groß geworden sind, mag dazu beigetragen haben. Ihre Mutter Sarah Ferguson (64), Herzogin von York, sei auch überglücklich über die wachsende Familie. "Mum ist so stolz auf uns", verriet Eugenie. Als Oma habe sie gleich doppelten Grund zur Freude: Sie ist stolz auf ihre Enkelkinder und auf ihre Töchter als Mütter. Die besondere Bindung zwischen Eugenie und Beatrice zeigt sich auch darin, dass sie diese neue Phase ihres Lebens – das Muttersein – gemeinsam erleben und sich gegenseitig unterstützen.

Getty Images Prinzessin Eugenie, Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice, Mai 2018

Getty Images Sarah Ferguson und ihre Töchter Prinzessin Eugenie und Beatrice in NYC im September 2015

