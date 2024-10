"Are You The One?-VIP"-Dana rechnet mit Nadja und Laura ab

Bei der diesjährigen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love gab es eine Menge Streit und Drama. Allen voran zeigten sich Laura Maria Lettgen und Nadja Großmann als die Lästerschwestern Nummer eins. Vor allem an Dana Feist ließen die beiden kein gutes Haar – doch auf Instagram rechnet die Love Island-Bekanntheit jetzt mit den beiden ab. "Fangen wir direkt an mit dem Thema Nadja. Zu ihr habe ich nur ein Wort zu sagen: Mitläuferin", beginnt Dana ihre Schimpftirade. Vor der Show sei zwischen ihnen noch alles gut gewesen. "Sorry Girl, dass du so wenige Follower bei Love Fool bekommen hast, dass du jetzt noch mal richtig auffallen und Stress machen willst. [...] Meine Aufmerksamkeit hast du kurz bekommen, aber leider nur jetzt und auch nur kurz."

Auch Laura kommt nicht besser weg: "Meiner Meinung nach hat sie bei AYTO einfach nur Kim Virginia (29) imitiert und nachgeäfft." Nicht nur die Berufssoldatin sehe das so, sondern auch ihre Community und einige Mitkandidaten. "Davor war sie ja immer eine liebe Maus. Jetzt versucht sie einfach auf Krampf irgendjemand zu sein, damit sie weiter für Shows gebucht wird", schießt die Beauty weiter und fügt hinzu: "Dann soll sie aber nicht behaupten, dass andere eine Fake-Show abziehen." Generell sei die Zeit in dem Format für Dana mental nicht einfach gewesen – ihre Psyche habe dort sehr gelitten. "Ich habe mich permanent unter Druck gesetzt gefühlt, da ich ständig mit neuen Sachen konfrontiert wurde. Ich war da am Weinen, ich war da einmal sogar kurz davor, die Show zu verlassen", erklärt die Ex von Gigi Birofio (25). Der Realitystar habe das Gefühl, dass die Show "nicht mehr das Are You The One? von früher" sei.

Spätestens nach diesem Statement besteht wohl kein Zweifel mehr daran, dass Nadja und Laura keine guten Freundinnen mehr von Dana werden. Auch Laura äußerte sich nach der Show nochmal öffentlich über ihre Mitkandidatin: Im Podcast "Radio Island" mit Visa Vie (37) lästerte die Blondine über Danas Wunsch, irgendwann mal Bachelorette zu werden. "Um Gottes willen, die Leute würden abschalten", sagte sie und schoss hinterher: "Wenn das Format abgeschafft werden soll, dann soll sie das machen."

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Dana Feist

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Realitystar

