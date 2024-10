Ein Hingucker: Kate Winslet ist die Lady in Red auf Event

Kate Winslet (49) sorgte am Montagabend beim 20. Zurich Film Festival in der Schweiz mit ihrem spektakulären Auftritt für Aufsehen. Die Schauspielerin bezauberte auf dem roten Teppich in einem roten Jumpsuit. Das knallige It-Piece rundete sie mit goldenem Schmuck, einem schwarzen breiten Gürtel sowie klassischen Pumps ab. Ihre blonde Mähne trug der Titanic-Star hochgesteckt. Bei der Veranstaltung ließ sie es sich nicht nehmen, Autogramme zu geben und Selfies mit Fans zu knipsen. Kate zog nicht nur mit ihrem Outfit, sondern auch mit ihrer Auszeichnung alle Blicke auf sich. Sie erhielt den Golden Icon Award, bevor ihr neuer Film "Lee" im Corso Theater gezeigt wurde.

Die Auszeichnung nahm Kate strahlend und stolz entgegen. In ihrer Ansprache betonte die Oscar-Preisträgerin, wie viel ihr der Film "Lee" bedeute, den sie als eine Herzensangelegenheit beschrieb. "Ich bin dem Zürich Film Festival sehr dankbar für diesen wunderbaren Moment, in dem wir unseren Film feiern und danke auch allen, die Teil dieser epischen Reise waren", schwärmte Kate in ihrer unter anderem von Daily Mail zitierten Rede. In dem Biopic spielt sie Lee Miller, eine Korrespondentin für die britische Vogue während des Zweiten Weltkriegs, die zu einer der bedeutendsten Kriegsfotografinnen des 20. Jahrhunderts wurde.

Erst vor wenigen Tagen präsentierte sich eine andere Promi-Dame als sexy Lady in Red. Am Sonntag setzte sich Herzogin Meghan (43) in der Statement-Farbe ebenfalls gekonnt in Szene – Prinz Harrys (40) Frau besuchte eine Veteranen-Gala in New York City. Im Unterschied zu Kate Winslet entschied sich die ehemalige Suits-Darstellerin für ein Minikleid mit einem tiefen Ausschnitt, in dem sie sich augenscheinlich pudelwohl fühlte. Ihr Make-up hielt sie wie immer schlicht und ihre Haare trug sie offen mit sanften natürlichen Wellen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kate Winslet, Hollywoodstar

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan im Oktober 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige