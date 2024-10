Harte Bedingungen? Elena Miras bricht bei Promi BB zusammen

Bei Promi Big Brother ging es in der Liveshow am Dienstagabend wortwörtlich rund: Die ausgewählten Kandidaten mussten auf dem sogenannten Teufelsrad ausharren, das sich schnell drehte. Je länger sie sich darauf halten konnten, desto besser. Nachdem Elena Miras (32) dran war, ging es der Reality-TV-Bekanntheit aber gar nicht gut. Sie klappte am Spielfeldrand zusammen und bat um Wasser. Ihre Teamkollegin Sarah Wagner (28) kam daraufhin alleine zurück in den Container. "Elena geht's nicht gut. Sie ist zusammengebrochen. Ich sollte schon vorgehen", erklärte die TikTokerin. Moderatorin Marlene Lufen (53) gab wenig später bekannt, dass Elena von Ärzten untersucht wird, aber es ihr gut geht: "Sie hat einfach sehr wenig gegessen und ein bisschen Traubenzucker bekommen."

Seit mehreren Tagen bekommen die Kandidaten im "Promi Big Brother"-Container nur Haferflocken zu essen – nachdem Leyla Lahouar (28) Geld erspielt hatte, gab es auch Nudeln mit Tomatenmark. Dennoch kämpfte diese bei dem Spiel ebenfalls mit Übelkeit, da sie zuvor nichts gegessen hatte. Die Fans im Netz kritisierten nach Elenas Zusammenbruch dieses Vorgehen. "Ich verstehe absolut nicht, wieso 'Promi Big Brother' die alle unbedingt so leiden sehen will. Nix zu essen, kein warmes Wasser, viel zu wenig Schlaf", wetterte ein Zuschauer auf X.

Nur kurz vorher hat Elena noch darüber gesprochen, dass sie aufgrund von viel privatem Stress abgenommen hat. "Im Sommer vor einem Jahr sagt mir dann die Mutter von meinem Freund: 'Elena du musst mal auf die Waage gehen. Du bist sehr dünn'", erzählte die Ex-Dschungelcamp-Bekanntheit ehrlich. Sie wog damals nur 45 Kilo. Auch mit Depressionen hatte sie zu kämpfen, weshalb sie sich schließlich professionelle Hilfe suchte.

Anzeige Anzeige

Joyn / Benedikt Müller Elena Miras, "Promi Big Brother"-Teilnehmerin

Anzeige Anzeige

Joyn Die Kandidaten bei "Promi Big Brother"

Anzeige Anzeige