Junior Andre und Jasmine Orr verzaubern auf Halloween-Event

Junior Andre (19) zeigte sich am Freitagabend schwer verliebt mit seiner neuen Freundin Jasmine Orr auf dem roten Teppich des Tulleys Farm Shocktober Fest in Crawley. Der Sohn von Katie Price (46) und Peter Andre (51) besuchte zusammen mit der Influencerin die Eröffnung des Halloween-Themenparks, bei der sie eng umschlungen für die Kameras posierten. In ihren stylishen Outfits zog das junge Pärchen alle Blicke am roten Teppich auf sich.

Der 19-Jährige trug einen lässigen Look in Dunkelgrün, bestehend aus einem Hoodie und einer dazu passenden Jogginghose. Mit dunklen Sneakern und einem gepflegten Bart rundete er das Outfit ab. Seine 23-jährige Jasmine beeindruckte hingegen in einem hautengen schwarzen Body, der ihre atemberaubende Figur betonte. Bei dem Event waren auch seine jüngere Schwester Princess (17) sowie weitere Prominente, wie der frischgebackene Single Joey Essex (34) anwesend.

Jasmine ist keine Unbekannte in der Promi-Welt. Die attraktive Influencerin hatte zuvor eine kurze Liaison mit "Love Island"-Star Adam Collard während seiner Teilnahme an "Celebs Go Dating". Junior scheint in ihr sein Glück gefunden zu haben. In einer Instagram-Fragerunde wurde der Nachwuchssänger gefragt: "Küssen, heiraten oder meiden – Dua Lipa (29), Kendall Jenner (28) und Kim Kardashian (43)?" Seine Antwort: "Keine von ihnen. Warum? Weil ich ein gutes Mädchen zu Hause habe."

Getty Images Junior Andre und Jasmine Orr, Oktober 2024

Getty Images Junior Andre, Sohn von Katie Price

