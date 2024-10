Promi-BB-Verena klärt auf: Was ging mit Cristiano Ronaldo?

Bei Promi Big Brother kommt es mal wieder zu intimen Geständnissen. Verena Kerth (43) beginnt und plaudert ungeniert aus dem Nähkästchen. Hinter der TV-Bekanntheit liegt wohl eine feuchtfröhliche Partynacht mit Fußballer Cristiano Ronaldo (39). "Sein Security wollte, dass meine Freundin und ich mit in seine Villa kommen. Er hatte dann einen Zweihunderteuroschein, auf dem sollte ich meine Nummer schreiben", verrät die Blondine. Dieser Bitte sei sie allerdings nicht nachgekommen. Für den Profikicker offenbar kein Problem: Gemeinsam gingen Cristiano, Verena, der Bodyguard und ihre Freundin dann in einen Klub, um weiterzufeiern.

Von dem besagten Abend teilte Verena ein Selfie von sich und Cristiano im Netz, das hohe Wellen schlug. "Wir haben dann ein Foto gemacht, ich habe das gepostet und danach dachte jeder, ich wäre mit ihm im Urlaub", berichtet die 43-Jährige und fügt hinzu: "Im Pascha [Klub] waren dann alle Spieler von Real, die haben ihn angefüllt und er hat dann oberkörperfrei im VIP-Bereich getanzt!" Während der wilden Partynacht sei allerdings gar nichts gelaufen. Am Ende sind Verena und ihre Freundin einfach nach Hause gegangen, um im eigenen Bett den wohlverdienten Schlaf zu bekommen.

Verena kam in den vergangenen Stunden bereits mehrfach ins Plaudern. Am gestrigen Tage offenbarte die Moderatorin, wie tief der Trennungsschmerz bei ihr noch sitzt. Kurz vor ihrem Einzug wurde nämlich bekannt, dass Verena und ihr Ex Marc Terenzi (46) nicht länger gemeinsam durchs Leben gehen. "Ich dachte, dass ich mit 43 den einen gefunden habe", gestand sie und fügte hinzu: "Es war ja nicht nur, dass wir zwei Jahre zusammen waren, sondern wir waren auch befreundet vorher, und zwar mehr als zwanzig Jahre. Deswegen tut es mir umso mehr weh, einen Freund verloren zu haben."

Anzeige Anzeige

Instagram / verenakerth Verena Kerth, TV-Persönlichkeit

Anzeige Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im März 2024

Anzeige Anzeige