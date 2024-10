So tief sitzt der Trennungsschmerz bei Verena Kerth noch

Verena Kerth (43) zeigt im Container von Promi Big Brother ihre verletzliche Seite. Kurz vor ihrem Einzug wurde bekannt, dass die Moderatorin nicht länger mit Marc Terenzi (46) zusammen ist. Wie frisch und schmerzhaft das Ganze noch immer für sie ist, wird nun an Tag zwei deutlich. "Ich dachte, dass ich mit 43 den einen gefunden habe", räumt sie den Tränen nahe ein. Sie hätte Marc nicht nur sehr geliebt, sondern habe ihn auch als langjährigen Freund sehr geschätzt. "Es war ja nicht nur, dass wir zwei Jahre zusammen waren, sondern wir waren auch befreundet vorher, und zwar mehr als zwanzig Jahre. Deswegen tut es mir umso mehr weh, einen Freund verloren zu haben", gesteht sie weinend.

Doch während der Beziehung mit dem Musiker sei viel passiert und sie konnte irgendwann nicht mehr. "Das einzig Richtige war, dass ich mich da zurückziehe. Er konnte sich auf mich verlassen, der musste gar nichts tun, sich aus dieser Situation rauszumanövrieren", erklärt Verena weiter. Dass sie an Promi BB teilnimmt, habe sie bewusst so entschieden – als eine Art Neuanfang für sich. "Jetzt geht's nur um mich", stellt die Ex-Dschungelcamp-Kandidatin klar.

Bereits bei ihrem Einzug in den Container machte Verena deutlich, dass es noch Zeit brauche, bis sie alles verarbeitet habe. "Mir geht's okay, ich bin auf dem Weg zurück zu mir", erklärte sie ihrer Mitstreiterin Mimi Fiedler (49). Ende Juli machte die 43-Jährige nach einigen Gerüchten öffentlich, dass sie und Marc fortan getrennte Wege gehen. "Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr", gab sie gegenüber Bild damals bekannt.

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth, Filmfestspiele Cannes 2023

Getty Images Verena Kerth, Moderatorin

