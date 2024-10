So fröhlich strahlt schwangere Prinzessin Sofia von Schweden

Das schwedische Königshaus erwartet Nachwuchs: Im kommenden Februar soll Kind Nummer vier von Prinzessin Sofia (39) und Prinz Carl Philip (45) das Licht der Welt erblicken. Die Schwangerschaft hält Sofia aber nicht davon ab, ihre Pflichten als Mitglied der königlichen Familie wahrzunehmen. An der Seite ihres Liebsten präsentiert sie sich bei der Vorstandssitzung ihrer Stiftung in Stockholm – und legt einen grandiosen Auftritt hin. Bilder, die unter anderem Bunte vorliegen, zeigen die bald vierfache Mama top gestylt und glücklich strahlend.

Die Vorfreude auf ihren jüngsten Sprössling können die schwedischen Royals nicht verbergen – anders sieht es aber bei Sofias Babybauch aus. Bei ihrem Auftritt trägt die 39-Jährige eine hellblaue, ausgestellte Jacke, kombiniert mit einer locker sitzenden Hose. Das perfekte Outfit, um die wachsende Babykugel gekonnt zu kaschieren. Normalerweise ist die Prinzessin aber nicht so scheu, wenn es darum geht, ihren Bauch in Szene zu setzen. Bei einer Opernaufführung im vergangenen Monat präsentierte sie in einem eleganten Samtkleid ihre wachsende Körpermitte.

Anfang September machte das royale Ehepaar ihre Babynews öffentlich: Mit einem Instagram-Beitrag teilte der schwedische Palast die frohe Botschaft mit der Welt. 2015 gaben sich Carl und seine Auserwählte das Jawort – ein Jahr später machte Alexander (8) sie zum ersten Mal zu Eltern. 2017 folgte der kleine Gabriel (7), während Julian (3) 2021 geboren wurde. Ob es sich bei dem Nachzügler wieder um einen Jungen handelt oder ob sich das Paar über ihre erste Tochter freuen darf, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Carl Philip und Prinzessin Sofia im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / prinsparet Prinzessin Sofia und Prinz Carl Philip von Schweden mit ihren Kindern Alexander, Gabriel und Julian

Anzeige Anzeige