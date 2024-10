Inhaftierter P. Diddy wird erstmals vor Richter erscheinen

P. Diddy (54) soll noch heute vor Richter Arun Subramanian in Manhattan erscheinen. Das berichtet unter anderem The Associated Press. Derzeit sitzt der Rapper in einem Gefängnis in Brooklyn in Untersuchungshaft. Die Vorwürfe gegen den Musikmogul wiegen schwer: Ihm werden unter anderem Sexhandel und organisiertes Verbrechen vorgeworfen. In der bevorstehenden Anhörung sollen Fristen für die Anwälte beider Seiten festgelegt werden, die bestimmen, wann sie ihre Argumente einreichen müssen. Diddys Anwälte haben bereits geäußert, dass sie den Prozess im April oder Mai beginnen möchten, während die Staatsanwaltschaft noch keine Präferenz bezüglich des Zeitplans angegeben hat.

Mit den Strafbehörden steht Diddy derzeit auf Kriegsfuß. Wie Deadline jüngst berichtete, wirft der "Bad Boy for Life"-Interpret dem Department of Homeland Security (DHS) vor, ihn durch illegale Leaks zu diskreditieren. Er bezog sich unter anderem auf das Video, in dem er seine Ex-Freundin Cassie Ventura (38) in einem Hotelflur schwer verprügelte.

Auf die Unterstützung seiner Kinder kann sich Diddy trotz der schweren Vorwürfe aber verlassen: Wie TMZ berichtete, besuchten ihn seine 17-jährigen Zwillingstöchter Jessie und D'Lila gemeinsam mit seiner Mutter Janice Combs kürzlich im Gefängnis. Seine Mama veröffentlichte zudem ein Statement auf Instagram, in dem sie Diddy den Rücken stärkte: "Es ist herzzerreißend zu sehen, wie mein Sohn nicht für die Wahrheit, sondern für eine aus Lügen entstandene Geschichte verurteilt wird".

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddys Töchter Jessie und D’Lila im Juli 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images P. Diddy und seine Mutter Janice Combs bei den MTV Video Music Awards im September 2023

Anzeige Anzeige