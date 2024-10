"Ruiniert": Warum weinte JoJo Siwa an ihrem 21. Geburtstag?

JoJo Siwa (21) wurde vor wenigen Monaten 21 Jahre alt. Damals ließ sie ihre Fans gut gelaunt in den sozialen Medien an ihrem Ehrentag teilhaben – doch dieser fing gar nicht so freudig an, wie der "Dance Moms"-Star nun gegenüber People verriet. "Niemand weiß das, ich habe die ersten zwei Stunden dieses Tages geweint", offenbarte sie nun und fügte hinzu: "Jeder hat online gesehen, dass es ein wirklich lustiger Tag war, aber er wurde tatsächlich von jemandem ruiniert, der mir sehr nahe stand und an diesem Tag bei mir war." Um wen es sich bei dieser Person handelt oder was vorgefallen war, enthüllte sie jedoch nicht.

Letztendlich habe sich JoJo aber doch nicht unterkriegen lassen – denn sie hätte erkannt, dass sie genug andere Menschen um sich herum gehabt habe, die ihr den Tag noch versüßen konnten, insbesondere ihr Kumpel Tyler Cameron (31). "Ich hätte mir von diesen ersten zwei Stunden den ganzen Tag ruinieren lassen können, aber dann hatte ich Glück, mein bester Freund Tyler rief mich an", erzählte die Sängerin und ergänzte: "Er sagte: 'Komm vorbei, wir haben Bagels für dich im Zimmer! Bagels für das Geburtstagskind.' Und ich sagte: 'Du hast ja keine Ahnung. Du hast mich heute gerettet."

Die "Karma"-Interpretin feierte ihre US-amerikanische Volljährigkeit vergangenen Mai im Walt Disney World Resort in Florida. Auf TikTok postete sie ein Video ihres lustigen Tages – und schien dabei wohl auch ein wenig unter dem Einfluss von Alkohol gestanden zu haben. "Happhalpy 21st", betitelte JoJo die Aufnahme, was richtig geschrieben vermutlich "Happy 21st" bedeuten sollte. Ihre Follower kauften ihr die Betrunkenheit aber nicht ab. "Die absichtliche falsche Rechtschreibung in der Bildunterschrift", kommentierte ein Nutzer, während ein anderer sarkastisch anmerkte: "Sie ist sooo betrunken und besoffen wie ein böses Mädchen."

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa und Tyler Cameron

Anzeige Anzeige

Instagram / itsjojosiwa JoJo Siwa an ihrem 21. Geburtstag, Mai 2024

Anzeige Anzeige