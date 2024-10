Bethenny Frankel strahlt selbstbewusst auf dem Red Carpet

Sie geht mit dem Trend! Reality-TV-Persönlichkeit und Unternehmerin Bethenny Frankel (53) strahlte vor einigen Tagen bei den Glamour Women of the Year Awards in einem trendigen Leo-Kleid. Bethenny trat in einem bodenlangen Kleid mit Balconette-Ausschnitt und Spaghettiträgern von Oscar de la Renta (✝82) auf – die Robe hat einen stolzen Preis von 5.000 Euro. Bethenny kombinierte das Designerstück mit goldenem Schmuck und einer seltenen Luxushandtasche von Hermès in Schwarz mit ebenfalls goldenen Details. Um den Look abzurunden, trug sie zu einem Sleek-Zopf, einen orange-goldenen Lidschatten-Look und nudefarbenen Lippenstift.

Hinter dem selbstbewussten Auftritt der The Real Housewives-Bekanntheit steckte viel Arbeit. Auf dem Red Carpet des Events erzählte sie US Magazine: "Ich mache wirklich nichts mehr, worauf ich keine Lust habe." Durch ihre Erfahrungen im Businessbereich weiß Bethenny, was sie tut: "Ich habe mich wirklich davon entfernt… Das ist das Beste. Dann kommst du in die gute Mitte und alles, was du tust, ist das, was du tun willst, und dann bist du erfolgreicher als jemals zuvor." Aus dem Interview ging hervor, dass die Unternehmerin trotz Business eine Balance zu ihrer Rolle als Mutter findet und viel Zeit mit ihrer 14-jährigen Tochter verbringt.

Passend zum Anlass der Glamour Women of the Year Awards trat Bethenny neben Frauen wie Brooke Shields (59) und den unter anderem gekürten Pamela Anderson (57) und Serena Williams (43) auf. Der Award wird jährlich an Frauen vergeben, die besonderen Einsatz gezeigt oder Leistungen bei etwas erbracht haben. Beispielsweise wurden die Mütter einiger Stars geehrt, darunter auch Mandy Teefey (48), die Mutter von Selena Gomez (32). Außerdem ausgezeichnet wurden die Olympionikin Taraji P. Henson (54) und die Schauspielerin und Produzentin Sydney Sweeney (27).

Getty Images Bethenny Frankel bei den Glamour Women Of The Year Awards 2024

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel und ihre Tochter Bryn im September 2024

