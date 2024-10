Halbzeit: Welches Sommerhaus-Paar seht ihr auf Platz eins?

Am kommenden Dienstag läuft die fünfte Folge von Das Sommerhaus der Stars und läutet somit die Halbzeit der Realityshow ein. Bereits in der letzten Folge wurde angeteasert, dass ein neues Promi-Paar den Weg nach Bocholt-Barlo auf sich genommen hat. Von Sarah Kern (55) und Tobias Pankow mussten sich die Sommerhaus-Teilnehmer auch schon verabschieden. Nun sind die Promiflash-Leser gefragt: Welches Sommerhaus-Couple seht ihr bisher auf dem ersten Platz des Treppchens?

Mit dabei sind zum Zeitpunkt der vierten Folge Alessia Herren (22) und ihr Partner Can sowie das "Temptation Island V.I.P.-Paar Emma Fernlund und Umut Tekin (27). Auch Realitystar Gloria Glumac (32) kämpft mit ihrem neuen Freund Michael (33) um den Sieg der TV-Show. Ein Bettchen im Sommerhaus belegen zudem GNTM-Bekanntheit Tessa Bergmeier (35) und Jakob, Theresia Fischer (32) und Stefan Kleiser sowie GZSZ-Star Raúl Richter (37) und seine Vanessa Schmitt. Nicht zu vergessen sind die Realitystars Sam Dylan (33) und Rafi Rachek (34) sowie natürlich das Nachrücker-Pärchen.

In der vergangenen Promiflash-Umfrage kristallisierte sich ganz klar ein Pärchen als Fan-Favorit heraus. Von insgesamt 1.967 Stimmen sicherten sich Raúl und Vanessa stolze 534 Stimmen, was umgerechnet 27,1 Prozent ausmachte. Damit sind sie laut den Lesern das beliebteste Pärchen – aber haben der Schauspieler und seine Partnerin auch das Zeug zum Sieg? Die wenigsten Stimmen ergatterten Umut und Emma. Mit gerade einmal 43 Stimmen reihten sie sich hinter all ihren Mitstreitern ein.

RTL Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer, 2024

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars" 2024

