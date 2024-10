Lily Allen überrascht mit Vokuhila-Look à la David Bowie

Lily Allen (39) sorgt mit ihrer brandneuen Frisur für Aufsehen. Auf Instagram präsentiert die Sängerin ihren auffälligen Vokuhila-Look, der stark an Ziggy Stardust erinnert, das Alter Ego des bereits verstorbenen Musikers David Bowie (✝69). Die Kunstfigur Ziggy war für eine geschlechtlich ambivalente Ästhetik berühmt und hatte in den 70er-Jahren prägenden Einfluss auf die Glam-Rock-Szene. Mit feurig rotem Haar und der mutigen Entscheidung für diesen ikonischen Stil begeistert Lily jetzt ihre Fans, die sich modisch nur allzu gern von der beliebten Britin inspirieren lassen.

Der neue Retro-Look scheint jedoch nicht das einzige Thema zu sein, das Lilys Anhänger derzeit beschäftigt. Erst kürzlich wurden besorgte Stimmen laut, nachdem die 39-Jährige Bilder von sich in einem beinahe durchsichtigen Kleid geteilt hatte. Mehrere User thematisierten Lilys sehr schlanke Erscheinung und baten sie, auf sich aufzupassen. Daraufhin wurde die Kommentarfunktion bei dem betreffenden Post der Musikerin kurzerhand deaktiviert.

Lily ist schon seit vielen Jahren im Showbusiness und erlangte Mitte der 2000er Jahre mit Hits wie "Smile" und "Not fair" internationale Bekanntheit. Geschätzt für ihre ehrlichen Texte und ihren individuellen Stil, hat sie stets gezeigt, dass es schwer ist, sie in eine Schublade zu stecken. Neben ihrer Musikkarriere ist Lily als Schauspielerin tätig und konnte sich auch in der Modewelt einen Namen als Designerin machen.

Getty Images David Bowie, 1973

Instagram / lilyallen Lily Allen im fast durchsichtigen Spitzenkleid, Oktober 2024

