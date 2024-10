Inszenieren Kanye West und Bianca ihre Ehekrise etwa nur?

Kanye West (47) und seine Ehefrau Bianca Censori (29) sorgten in den vergangenen Tagen für Verwirrung rund um den Status ihrer Ehe. Berichten zufolge behaupteten beide, dass ihre Beziehung auf der Kippe stünde – sogar von einer Scheidung war angeblich die Rede. Doch diese Informationen sollen sie angeblich mit purer Absicht verbreitet haben, wie Vertraute der beiden nun gegenüber Daily Mail behaupten. "Kanye und Bianca waren dafür verantwortlich, dass die Nachricht, dass sie sich scheiden lassen, an die Öffentlichkeit gelangte, denn das ist es, was sie beide den Leuten erzählt haben", berichten Freunde von Kanye und Bianca.

Die Spekulationen über eine mögliche Krise entstanden, weil Kanye sich in den vergangenen Wochen kaum noch mit seiner Frau zeigte. Daraufhin behaupteten Quellen, Bianca habe Freunden anvertraut, dass sie und der Rapper sich auseinandergelebt hätten. Angeblich sollen sie bereits seit Wochen getrennt sein. Doch die jüngsten Aufnahmen aus Tokio, auf denen das Paar vertraut und verliebt wirkt, deuten darauf hin, dass an den Trennungsgerüchten wenig dran ist.

Kanye und Bianca heirateten im Dezember 2022, nur einen Monat nachdem die Scheidung von Kim Kardashian (43) finalisiert worden war. Bianca erregt seit ihrer Hochzeit mit dem Rapper Aufmerksamkeit durch ihren auffällig knappen Kleidungsstil. Freunde berichteten, dass die Familie der gebürtigen Australierin und Architektin anfangs Bedenken hinsichtlich der Beziehung geäußert habe. Dennoch soll sie mit Kanye glücklich sein. "Alles, was ich weiß, ist, dass sie verliebt und glücklich sind", betonte eine entfernte Verwandte von ihr im Sommer in dem Podcast "Ben, Liam & Belle".

ActionPress Bianca Censori und Kanye West im Oktober 2024

Instagram / bianca.censori_official Kanye West und Bianca Censori

