Insider behauptet: Kanye West und Bianca sind wohl getrennt

Kurz nach der Scheidung von seiner früheren Frau Kim Kardashian (43) hatte Kanye West (47) bereits eine neue Lady an seiner Seite: die Architektin Bianca Censori (29). Nach zwei Jahren Ehe soll nun aber alles aus und vorbei sein. Das behaupten zumindest mehrere Quellen gegenüber TMZ. Angeblich habe sich das Paar vor einigen Wochen getrennt. Was der Grund für das vermeintliche Liebes-Aus ist, ist zwar nicht klar, der Rapper soll mit seinen Vertrauten aber bereits von einer baldigen Scheidung gesprochen haben. Außerdem plane er, nach Tokio zu ziehen.

Was an den Worten der Insider dran ist, ist bisher nicht bekannt. Dass Kanye Gefallen an der japanischen Hauptstadt gefunden hat, lassen jedoch mehrfache Trips des "Stronger"-Interpreten vermuten. In den vergangenen Monaten reiste Kims Ex nicht nur einmal in die Metropole – von Bianca war zuletzt jedoch keine Spur. Auch während seiner Reise nach Haikou in China vor wenigen Tagen fehlte die gebürtige Australierin an der Seite des Musikers.

Dass die Gerüchteküche wegen einer angeblichen Trennung der Eheleute brodelt, ist nicht das erste Mal. Vor einigen Monaten war sich ein Insider laut InTouch sicher, dass Bianca bald die Scheidung einreichen werde. "Er stolziert mit ihr herum und zieht sie an, als wäre sie ein Pornostar!", merkte die Quelle an und führte weiter aus: "Bianca hatte sich darauf eingelassen, weil sie gehofft hatte, er würde sie zu einer Berühmtheit machen. Aber das ist wirklich zu viel für sie!" Ob sich Kanye oder seine Ehefrau bald persönlich zu den Spekulationen äußern, bleibt jedoch abzuwarten.

Kanye West, Rapper

Kanye West, Rapper, mit seiner Frau Bianca Censori

