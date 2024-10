Selena Gomez' Ruhm macht Mutter-Tochter-Momente seltener

Selena Gomez (32) und ihre Mutter Mandy Teefey (48) haben eine sehr enge Verbindung. Aufgrund von Selenas Berühmtheit kommen die beiden heutzutage jedoch nicht mehr dazu, alltägliche Dinge miteinander zu unternehmen. "Früher haben wir einfach bei Target rumgehangen, ein bisschen geshoppt und uns alberne Sachen angeschaut, aber das ist inzwischen nicht mehr machbar", teilte Mama Mandy jetzt gegenüber dem Magazin Glamour mit. Der Artikel wurde in der Sonderausgabe "Frauen des Jahres 2024" veröffentlicht, in der es um Mütter geht, die Stars der heutigen Generation großgezogen haben. Der öffentliche Druck und der ständige Rummel um ihre Tochter lassen entspannte Mutter-Tochter-Momente kaum noch zu.

Auch Besuche in Vergnügungsparks wie Disneyland sind für die beiden nicht mehr dasselbe. "Man muss durch den Hintereingang gehen, wo all die technischen Dinge sind und man kann nicht wirklich durch den Park schlendern. Da verpasst man schon was", erklärte Mandy weiter. Diese Herausforderungen teilen sie mit vielen anderen Familien von Prominenten, die ebenfalls den Verlust normaler Alltagserlebnisse beklagen. In dem Interview äußerten sich auch Tina Knowles (70), die Mutter von Beyoncé (43), sowie Donna Kelce, die Mutter von Jason Kelce (36) und Travis Kelce (35). Sie alle berichteten, wie sehr sich ihr Leben durch den Ruhm ihrer Kinder verändert hat.

Selena pflegt trotz ihres Erfolgs weiterhin eine enge Beziehung zu ihrer Mutter Mandy, die sie seit ihren ersten Schritten im Showbusiness unterstützt. Mandy ist dabei nicht nur als Vertraute an ihrer Seite, sondern auch als Mitbegründerin und Geschäftsführerin von Wondermind. Dabei handelt es sich um eine Plattform, die sich auf mentale Gesundheit spezialisiert hat. Gemeinsam engagieren sich Mutter und Tochter über diese Organisation für mehr Bewusstsein in diesem Bereich.

Selena Gomez und Mandy Teefey bei der Premiere von "13 Reasons Why"

Getty Images Selena Gomez bei den 76. Primetime Emmy Awards im September 2024

