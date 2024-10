Fans sicher: Dieses Sommerhaus-Paar wird die Show gewinnen

Wer wird das Rennen machen? Aktuell kämpfen noch acht Paare um den Verbleib im Sommerhaus der Stars. Von einem Pärchen mussten sich die Promis bereits verabschieden: Sarah Kern (55) und Tobias Pankow konnten sich in der Exit-Challenge nicht gegen Tessa Bergmeier (35) und Jakob durchsetzen. Am Dienstag läuft die 5. Folge der Realityshow und läutet damit die Halbzeit ein. Die Promiflash-Leser sind sich aber schon jetzt sicher, wer den Sieg mit nach Hause bringen wird. Aus einer aktuellen Umfrage [Stand: 12. Oktober, 17:21 Uhr] geht hervor, dass die Sommerhaus-Fans Raúl Richter (37) und seiner Partnerin Vanessa Schmitt am ehesten auf dem ersten Platz sehen. Von 1.623 Stimmen konnten sich der GZSZ-Star und die Influencerin stolze 566 Stimmen sichern, was umgerechnet 34,9 Prozent sind.

Hinter Raúl und Vanessa reihen sich die Nachrücker ein, die in der kommenden Folge ins Sommerhaus ziehen werden. Mit nur 2,8 Prozent und gerade einmal 45 Stimmen sichern sich Emma Fernlund und Umut Tekin (27) den letzten Platz. Laut den Promiflash-Lesern haben auch GNTM-Bekanntheit Tessa und Jakob keine Chance mehr auf den Sommerhaus-Sieg. Die Verfechter des veganen Lebens erhielten lediglich 54 Stimmen, was umgerechnet 3,3 Prozent sind.

Schon in den vergangenen Umfragen von Promiflash sahnten Raúl und Vanessa die meisten Stimmen ab. Mit einem deutlichen Vorsprung konnten sich der 37-Jährige und die Blondine bereits einen festen Platz im Herzen der Fans sichern. Auch dem Temptation Island V.I.P.-Couple Emma und Umut konnte bisher kein anderes Promi-Paar den letzten Platz nehmen. Ob das die kommenden Folgen auch so bleiben wird, bleibt abzuwarten.

RTL / Stefan Gregorowius "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten Vanessa Schmitt und Raúl Richter

RTL Tessa Bergmeier und Freund Jakob im "Sommerhaus der Stars"

