Nächste Fußballbeichte: Max Kruse verbaute sich auch die EM

Max Kruse (36) plaudert weiter aus dem Fußball-Nähkästchen. Bereits gestern berichtete der Fußballer im Container von Promi Big Brother, dass er seine Teilnahme an der Fußball-WM einst verpasste – schlecht für ihn, denn 2014 wurden Joachim Löw (64) und seine Jungs ausgerechnet Weltmeister. Hätte er denn eine Chance auf die anschließende Fußball-EM gehabt? Mike Heiter (32) hakt bei dem Kicker nach. "Nach der WM war ich wieder dabei, aber vor der EM wieder raus. Ich hatte damals eine sehr viel jüngere Freundin in Wolfsburg", beginnt Max. Das Ganze sei für ihn nicht gut ausgegangen.

"Sie hat immer mit ihren Freundinnen 'Der Bachelor' geguckt. Da habe ich auch geguckt. Da ist mir bei den Mädels, die dabei waren, etwas aufgefallen. Da habe ich so ein Ratespiel gemacht: Ich habe mit einer von denen mal was gehabt, jetzt ratet mal, wer es war? Das ging dann wie ein Lauffeuer durch Wolfsburg. Dann der nächste Artikel: 'Kruse prahlt mit Sex mit einer Bachelor-Kandidatin'", erinnert sich Max zurück. Doch es kam noch dicker für ihn. Eine Woche später ließ er in einem Taxi 75.000 Euro zurück, zudem wurde ihm nach einer wilden Geburtstagsparty vorgeworfen, dass er seine Frau geschlagen habe. "'Max, ich hab dir doch gesagt, mach ein bisschen ruhiger. Das geht nicht, ich muss dich wieder ausladen.'"

Ein paar Frauengeschichten deutete Max im Container bereits öfter an. "Ich war richtig assi. Ich habe es immer gehasst, jemandem ins Gesicht zu sagen, ich will dich nicht mehr. Ich kann das irgendwie nicht und da habe ich mir immer irgendwas ausgedacht. Ich war jung", gestand der 36-Jährige beispielsweise gegenüber seinen Kollegen. Inzwischen ist er aber angekommen und glücklich mit seiner Frau Dilara Kruse verheiratet.

Anzeige Anzeige

Sat.1 Mike Heiter und Max Kruse bei "Promi Big Brother", 2024

Anzeige Anzeige

Joyn/Bene Müller Max Kruse, "Promi Big Brother"-Kandidat 2024

Anzeige Anzeige