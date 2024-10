Für diesen toughen Sport interessiert sich Prinz George (11)

Prinz George (11), der älteste Sohn von Prinz William (42) und Prinzessin Kate (42), hat eine neue sportliche Herausforderung für sich entdeckt: den Triathlon. Wie sein Vater laut Mirror kürzlich bei einer Veranstaltung auf Schloss Windsor verriet, hat George an seiner Schule mit dem anspruchsvollen Mehrkampf begonnen und ist mittlerweile total begeistert davon. Der britische Thronfolger erzählte weiter, dass George bereits fleißig trainiert und viel Freude am Schwimmen, Radfahren und Laufen hat.

Während der Zeremonie sprach William mit der ehemaligen Triathlon-Weltmeisterin Non Stanford, der er einen Orden für ihre Verdienste um den Sport verlieh. Non berichtete anschließend, dass George sogar Tipps von jemandem aus Williams Team erhalten habe, der selbst Erfahrung im Triathlon hat: "Er erzählte mir, wie George in der Schule Triathlon betreibt. Es gibt auch einen Herren, der jetzt für William arbeite, der sich beim Thema Triathlon auskennt und George den Rat gegeben hat, Talkumpuder in seine Schuhe zu machen", erklärte sie gegenüber dem Magazin und ergänzte: "George teilt seine neuen Tricks mit seinen Klassenkameraden, wie das Benutzen von Talkumpuder in den Schuhen, und alle sind ganz aufgeregt darüber."

Neben seiner Leidenschaft für viele verschiedene Sportarten interessiert sich der Mini-Royal auch für Videospiele, was Kate und William vor die Herausforderung stellt, die Bildschirmzeit angemessen zu regulieren. "Es geht im Moment darum, das Gaming zu kontrollieren und die Bildschirmzeit zu überwachen", verriet William im vergangenen Jahr in einem Interview. Um ein gesundes Gleichgewicht zu halten, legen die royalen Eltern Wert darauf, dass ihre Kinder auch Pflichten im Haushalt übernehmen. "Ich kann mir vorstellen, dass sie alle Kinder dazu bringen, Aufgaben wie das Decken des Tisches zu erledigen, im Austausch für Taschengeld oder Belohnungen wie Bildschirmzeit", vermutete die Adelsexpertin Katie Nicholl daraufhin gegenüber OK!.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz George im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz George, Mai 2023

Anzeige Anzeige