Selena Gomez begeistert in Tweed-Kostüm à la 90er Jahre

Stylingikone Selena Gomez (32) hat beim "Netflix Awards Brunch" während des BFI London Film Festivals 2024 modisch für Furore gesorgt. Bilder, die instyle vorliegen, zeigen die 31-jährige Sängerin und Schauspielerin in einem typischen, englischen Tweed-Wollrock-Kostüm. Das blau-karierte Ensemble mit hohem Kragen und unauffälligen Taschen erinnerte an den klassischen britischen Stil. Mit auffälligen goldenen Statement-Knöpfen und fransigen Säumen verlieh Selena dem traditionellen Outfit einen jugendlichen und modernen Retro-Touch.

Selena kombinierte zu dem besonderen Gewand elegante schwarze, kniehohe Stiefel, transparent-schwarze Strumpfhosen und goldene Ringe, die perfekt zu den extravaganten Knöpfen des Kostüms passten. Ihr Haar trug die "Rae Beauty"-Inhaberin im glatten, geraden Stil der 90er Jahre, was ihrem Look eine nostalgische Note verlieh. Ihr Make-up hielt sie dezent und frisch. Selena ist derzeit in Englands Hauptstadt, um ihren neuen Film "Emilia Pérez" zu promoten.

Der Film "Emilia Pérez" feierte kürzlich Premiere in London und sorgte bereits für Aufsehen in der Filmwelt. Für Selena, die im Film die Ehefrau eines mexikanischen Drogenkartellführers spielt, ist es die erste spanischsprachige Rolle. Bereits beim Filmfestival in Cannes erhielten Selena und ihre Co-Darstellerinnen den Preis für die "Beste Schauspielerin". Zuletzt wurde dem Ensemble von der französischen Regierung eine Schauspielmedaille, der Chevalier dans l’Ordre des Arts et des Lettres, verliehen.

Getty Images Selena Gomez beim Fototermin zum Film "Emilia Pérez", Oktober 2024

Getty Images Karla Sofía Gascón, Selena Gomez, Zoe Saldana und Adriana Paz

