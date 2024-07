"Notfall": Darum musste Stevie Nicks Auftritte verschieben

Stevie Nicks (76) musste ihre Tour in Großbritannien nach einer gesundheitlichen Notlage unerwartet unterbrechen. Die Fleetwood Mac-Sängerin, die ihr Abschlusskonzert am Mittwoch in Glasgow gab, hatte zunächst die Shows am 6. und 9. Juli in Glasgow und Manchester verschieben müssen. Jetzt, auf ihrer letzten Etappe der Tournee, erzählt Stevie dem Publikum von dem "dringenden Gesundheitsproblem", das sie dazu veranlasste, ihren Auftritt zu verschieben. "Ich weiß nicht, was passiert ist. Ich habe einfach diese seltsame Infektion bekommen, und es ist einfach verrückt geworden“, erklärt sie während ihres Konzertes, wie The Mirror berichtet.

Zum Zeitpunkt der Verschiebungen gab Stevie und ihr Team eine vage Erklärung ab, in der eine Beinverletzung, die einen kleinen chirurgischen Eingriff erforderte, als Grund angegeben wurde. Doch offenbar war alles viel dramatischer. "Ich musste mitten in der Nacht meine Assistentin bitten, mich ins Krankenhaus zu bringen. Sie sah mich an und ich sagte: 'Ich mache keine Witze! Ich glaube, wir müssen ins Krankenhaus'", erklärt die Musikerin ihren Fans weiter.

Stevie ist seit Ende der 1960er-Jahre im Musikbusiness. 1968 stieg die heute 76-Jährige in Kalifornien in Lindsey Buckinghams (75) Band Fritz ein. Die Gruppe wurde in der Musikszene der Westküste bekannt und spielte unter anderem als Vorgruppe von Jimi Hendrix, Janis Joplin und Creedence Clearwater Revival. Nach Auflösung der Band stießen die beiden Musiker 1975 zu der bis dahin rein englischen, von Peter Green und Mick Fleetwood gegründeten Bluesrockband Fleetwood Mac dazu. Mit Songs wie "The Chain", "Landslide" oder "Silver Springs" feierte die Gruppe große Erfolge.

Musikalisch ist Stevie auch noch allein supererfolgreich und überraschte ihre Fans kürzlich zudem bei ihrem Konzert im Londoner Hyde Park mit einem besonderen Gast: Harry Styles (30)! Der "As It Was"-Sänger, der nach seinem intensiven Tournee-Marathon eine Auszeit genommen hatte, gesellte sich zu der Musik-Ikone auf die Bühne. Gemeinsam performten sie den Song "Stop Draggin' My Heart Around" und würdigten die verstorbene Christine McVie in einer emotionalen Hommage. Die Freundschaft zwischen Stevie und Harry begann im Jahr 2015, als Harry ihr anlässlich ihres Geburtstags einen Karottenkuchen persönlich überreichte.

Nach langer Bühnenabstinenz erklärte sich Harry zu dieser Überraschungstat bereit, um seine enge Bindung zu Stevie zu unterstreichen. Die beiden stehen sich seit Jahren nahe, was Stevie im "The Zane Lowe Interview Series"-Podcast betonte: "Er ist diese Art von Freund. Er ist ein Bruder und ein Sohn und vielleicht sind wir beste Freunde in einem anderen Leben oder so. Ich weiß es nicht. Aber ja, wir stehen uns sehr nahe." Während seines letzten Auftritts vor seiner Pause verabschiedete sich Harry mit einer rührenden Ansprache bei seinen Fans, dankte ihnen für die geschaffene Atmosphäre und den sicheren Raum und betonte, wie sehr er sie lieben und vermissen würde.

