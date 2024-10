Absurd: Hat König Charles Angst vor Frischhaltefolie?

König Charles III. (75) erlebte einen kuriosen Moment, als er vor Jahren das erste Mal mit Frischhaltefolie in Kontakt kam. Laut der Biografie "Rebel Prince" von Tom Bower (✝86) soll der britische Monarch beim Anblick der Folie "geschrien" und "gezittert" haben. Charles, damals noch Kronprinz, deutete auf das Essen und fragte seine Frau: "Was ist das?" Die heutige Königin Camilla (77) antwortete ruhig: "Es ist Frischhaltefolie, Liebling."

Tom beleuchtet in seinem Buch verschiedene Facetten des royalen Lebens von Charles. Er berichtet, dass Prinz Philip (✝99), der inzwischen verstorbene Vater von Charles, oft die mangelnde Verbindung seines Sohnes zur Realität kritisiert habe. Die Episode mit der Frischhaltefolie wird als ein Beispiel für diese vermeintliche Distanz angeführt. Die ursprünglich 2018 vom Guardian veröffentlichte Anekdote gibt einen Einblick in die weniger bekannten Seiten des Lebens am königlichen Hof.

Charles' Stiefsohn Tom Parker Bowles (49) hingegen lobte den Monarchen und erzählte gegenüber The Independent, dass der König Verschwendung verabscheue. "Es gibt keine Verschwendung, alles wird recycelt, alles, was vom Tisch kommt, wird wiederverwendet", berichtete Stiefsohn Tom. So sei es auch üblich, dass Reste im Buckingham Palace mit Frischhaltefolie konserviert und später weiterverarbeitet werden. Nichts werde weggeworfen. Charles, der aktuell mit seiner Krebserkrankung kämpft und deshalb seine Essgewohnheiten verändert hat, beweist also sein Streben nach Abfallvermeidung und zeigt somit sein Bewusstsein für den Umweltschutz.

Getty Images Tom Bower im Dezember 2015

Getty Images Tom Parker Bowles, Königin Camilla und König Charles III. beim Pferderennen im Juni 2023

