Dieser Schmerz wird John Travolta (68) ein Leben lang begleiten. Im Jahr 2009 ereilte den Schauspieler und seine Familie ein tragischer Schicksalsschlag. Sein autistischer Sohn Jett erlitt im Urlaub einen Anfall und verletzte sich tödlich am Kopf. Damals war der Junge gerade einmal 16 Jahre alt. Besonders an dessen Geburtstagen thematisiert sein Vater diesen Verlust öffentlich. Nun wäre Jett 30 geworden – zu diesem Anlass teilte John einen rührenden Post.

Via Instagram veröffentlichte der Grease-Star ein altes Foto von sich und seinem Sohn. "Mein liebster Jett, ich vermisse dich mehr als Worte ausdrücken können. Ich denke jeden Tag an dich", schrieb John zu dem Schnappschuss. Anschließend gratulierte er seinem verstorbenen Spross mit den Worten: "Alles Gute zum Geburtstag. In Liebe, dein Vater." Unter anderem seine Hollywoodkollegen wie Jamie Lee Curtis (63) stehen ihm an solch schweren Tagen bei. "Oh John. Meine Hand in deiner", kommentierte die "Freaky Friday"-Darstellerin.

Nach seinem Kind verlor John im Jahr 2020 auch noch seine Frau Kelly Preston (✝57). Seine Erfahrungen mit Trauer und Verlust teilte der 68-Jährige gegenüber Esquire Spain offen. "Trauer ist individuell und seine eigene Reise zu erleben ist das, was einen heilen kann", erklärte er.

Jett und John Travolta

John Travolta, Schauspieler

Kelly Preston und John Travolta

