Falsch entschieden? "Promi Big Brother"-Elena im Kreuzfeuer

Seit genau einer Woche stecken die Promis schon im Container fest – und langsam fängt der Kessel an zu brodeln. Der Grund für die aktuell angespannte Stimmung? Elena Miras (32) wird des Verrates bezichtigt. In der Wahl zwischen Sarah Wagner (28) und Sinan Movez (19) hat sich die Reality-TV-Queen nämlich für das Küken in der Runde entschieden – womit Sarah nun auf der Liste der Nominierten steht und möglicherweise aus der Show gekickt werden könnte. Das versteht die Wildcard-Gewinnerin überhaupt nicht. Immerhin hat sie sich am Anfang der Show für Elena geopfert und dieser damals den Nominierungsschutz überlassen. Die Influencerin geht in die Offensive und spricht Elena darauf an. "Ich nehm dir das nicht böse, es ist deine Entscheidung. Aber was mich ein bisschen enttäuscht hat: Du hast gesagt ‘Ich werde alles dafür tun, dich zu schützen’", erinnert sich Sarah. Elena versucht, sich zu verteidigen, kann ihrer Mitstreiterin aber keinen richtigen Grund nennen. "In so einer Situation denkst du an nichts! Ich habe die ganze Zeit zwischen euch jongliert", meint sie.

Auch die anderen Kandidaten können Elenas Entscheidung nicht wirklich nachvollziehen. Allen voran: Matze Höhn (28). Der Schauspieler lässt sich bei Mike Heiter (32), Leyla Lahouar (28), Daniel Lopes (47) und Max Kruse (36) aus. "Aber was meinst du, was los wäre, wenn ich sie darauf anspreche, dann wird die so aus der Haut fahren. [...] Das ist der Schutzmodus. Sag nicht, dass du krass geradeaus bist, und dann bist du genau das Gegenteil. Du hast heute nur auf deinen eigenen Scheiß-Arsch geguckt, und mehr nicht", hetzt er in der intimen Runde. Allerdings ist er nicht gerade unauffällig mit seinem Gezeter. Als er herausposaunt: "Hä, vor ein paar Stunden sagst du mir, der geht dir endlos auf die Nerven, du hältst seit Tagen von ihm Abstand, und dann entscheidest du dich für [Sinan]?" wird er von Elena auf frischer Tat ertappt. Sie wirft ihm gegen den Kopf: "Wenn ich die ganze Zeit höre, dass du über mich redest, dann sag’s mir ins Gesicht! Hör auf, Fake zu sein!"

Die Nominierungen haben auch bei den anderen Kandidaten schon für Streit gesorgt. So musste sich Mimi Fiedler (49) zwischen Daniel und Jochen Horst (63) entscheiden – und hat sich am Ende für den Sänger und gegen den Schauspieler entschieden. Und das, obwohl Jochen und die Tatort-Bekanntheit eigentlich gut miteinander auskommen. Mimi kann es sich nur so erklären: Daniel hat sie zu sehr beeinflusst. Das will der ehemalige DSDS-Gewinner nicht auf sich sitzen lassen. "Das ist wirklich schade. Ich dachte, wir beide bauen uns hier was auf, sind ein Team. Du sagst, wir sind Freunde und in der nächsten Sekunde sagst du sowas zu mir. Jetzt machst du dein Spiel und ich mache meins. Wir sind nicht mehr in einem Team", stellt er klar.

Joyn Sarah Wagner bei "Promi Big Brother" 2024

Sat.1 / "Promi Big Brother" Mimi Fiedler und Daniel Lopes bei "Promi Big Brother", 2024

