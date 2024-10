Heute fliegen zwei Kandidaten bei "Promi Big Brother" raus

Es ist Halbzeit im Container von Promi Big Brother und das kann nur eines bedeuten: Langsam werden die Kandidaten aus der Show fliegen, bis am Ende ein Gewinner oder eine Gewinnerin gekürt werden kann. Schon gestern ging das Voting für die nominierten Kandidaten los – doch in diesem Jahr gibt es eine Überraschung. Es werden heute bereits zwei Kandidaten aus der Show geworfen! Das wurde in den allerletzten Minuten der aktuellen Folge bekannt gegeben.

Von den 14 Kandidaten sind nur sechs Mitspieler nominiert. Der Rest konnte sich durch Raffinesse und spielerisches Können in den Challenges vor dem Voting schützen. Unter den Nominierten sind Matze Höhn (28), Max Kruse (36), Verena Kerth (43) und Jochen Horst (63). Auch Leyla Lahouar (28) muss sich auf einen eventuellen Auszug aus dem Container vorbereiten, genauso wie Wildcard-Kandidatin Sarah Wagner (28).

Zuletzt gab es aufgrund der Nominierungen ziemlichen Krach zwischen den Kandidaten, denn nicht alle fühlen sich von ihren Mitstreitern fair behandelt. Mittendrin hängt Mimi Fiedler (49), denn sie entschied sich dazu, ihren Kumpel Jochen zu nominieren – unter angeblicher Beeinflussung von Daniel Lopes (47). Der habe sie angeblich manipuliert, weswegen die beiden nun ebenfalls im Clinch liegen und sich sogar die Freundschaft gekündigt haben.

Joyn / Benedikt Müller "Promi Big Brother"-Kandidatin Leyla Lahouar

Sat.1 / "Promi Big Brother" Mimi Fiedler und Daniel Lopes bei "Promi Big Brother", 2024

